Madre y su bebé de nueve días mueren por desnutrición severa



28/06/2018 - 08:35:59

Página Siete.- Ruth C., de 26 años, murió el lunes a causa de una severa desnutrición que se agravó después de que hizo lactar a su bebé que sólo vivió nueve días. El hecho ocurrió en su domicilio en el municipio de Copacabana, La Paz. La víctima no recibió ningún tipo de asistencia médica.



Luis Fernando Atanacio, fiscal coordinador de provincias, informó que la madre, además, padecía de otras enfermedades en los riñones, en los pulmones, en el hígado y la desnutrición le complicó el parto.



“La madre hace tiempo padecía desnutrición, también tenía problemas en diferentes partes del cuerpo. Estaba bastante enferma”, explicó el representante del Ministerio Público.



Atanacio manifestó que “aparentemente” se trata de una muerte natural porque el Instituto de Investigación Forense (IDIF) realizó la autopsia correspondiente a la madre y el menor de nueve días de nacido.



Según el informe forense, Ruth C. de 26 años murió por una asfixia por bronco aspiración y por un síndrome de disfunción multiorgánica mientras el bebé falleció por un enema pulmonar y “asfixia mecánica por bronco aspiración”.



“La hipótesis que se tiene es que la madre se encontraba muy débil”, apuntó la autoridad del Ministerio Público. Además, la autoridad indicó que en el cuerpo de la madre se encontró focos de infección como en la placenta porque no fue a un centro médico a dar a luz. Tuvo a su bebé en su domicilio y no hubo una buena limpieza del lugar o un buen tratamiento posparto. “La madre se encontraba en estado muy lamentable”, dijo.



De la muerte de Ruth C., según el fiscal, una de las causas fue la escasa información que tenía la familia de la mujer sobre los controles prenatales y la atención del parto.



“No tuvo acceso a un centro médico pese a existir el seguro universal”, conocido como SUMI, lamentó el representante del Ministerio Público.



La autoridad contó que la madre vivía con su esposo, sus dos hijos de ocho y seis años. Según dijo, toda la familia se encuentra en situación de pobreza.



Otros casos de desnutrición



En septiembre de 2017, se conoció la historia de Raymunda y su hijo Juan Flores quienes vivían en una casa, enfermos y en una situación de extrema pobreza y desnutrición severa.



También salió a la luz pública otro caso de una adolescente de 14 años que fue identificada como Naomi, quien tenía gastroenteritis, desnutrición severa, parálisis cerebral infantil, deshidratación, anemia y retraso psicomotor.