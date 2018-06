El Gobierno tiene 57 radios y destinó Bs 64 millones a su funcionamiento



28/06/2018 - 08:25:10

Los Tiempos.- Con la inauguración de la radio “Comunidad” de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), el martes, la Red de Radios de Pueblos Originarios (RPOs) del Ministerio de Comunicación tiene 57 sintonías en todo el país y, según datos del Ministerio de Economía, en los últimos cuatro años se destinaron más de 64 millones de bolivianos para el fortalecimiento y mantenimiento de ese sistema.



En la página digital de las RPOs, hay un listado de 56 radios en distintos departamentos, la mayoría en frecuencia FM y algunas en AM.



Esta política se inició en 2006, primero desde la que entonces era la Dirección Nacional de Comunicación (Dinacom) y posteriormente el Ministerio de Comunicación. Según datos, este proceso absorbió a 40 de emisoras con varios años de funcionamiento y otras 50 instaladas y en proceso de consolidación hasta 2016. El objetivo de estas emisoras es contrarrestar la hegemonía de las grandes redes mediáticas ligadas a los sectores privados comerciales, eclesiales.



Las RPOs vienen a reforzar el sistema de comunicación ligado a la emisora estatal Patria Nueva y le imprimen un carácter de identidad plurinacional y multilingüe, expresando la voz de las comunidades indígenas y de sectores sobre todo del área rural.



Según datos de los presupuestos generales del Estado publicados por el Ministerio de Economía, en 2014 se destinaron a mantenimiento de RPOs 1,7 millones de bolivianos; en 2015, este ítem subió a 2 millones; en 2016, a 2,3 millones y se añadieron otros 29,4 millones para el fortalecimiento de la red de radios y para implementar red de radios de los pueblos moxeños; en 2017, el mantenimiento llegó a 2,8 millones y el fortalecimiento, a 23,4 millones. Para 2018 no se prevén nuevos proyectos de RPOs, pero sí se destinaron 3 millones de bolivianos al mantenimiento. En total, 64,6 millones desde 2015.



En la actualidad, varias organizaciones sociales cuentan con frecuencia como “Radio Unión, la voz de los interculturales” de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (92.2 FM); “La voz de Bartolina Sisa” de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia (99.4 FM); “Radio Túpac Katari, la voz de los millones” de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (90.4 FM) y radio “La voz del pueblo” de la Federación Departamental de Mujeres Bartolina Sisa en La Paz (104.2 FM) .



DATOS



RPOs tienen autorización hasta 2030. Las emisoras cuentan con autorización de funcionamiento hasta los años 2029 y 2030, y se enmarcan en el sector de Pueblo Indígena Originario Campesino-Comunidades Interculturales y Afrobolivianas (PIOC-CIyA).



Bs 11,8 millones en mantenimiento. Sólo desde 2015, el Gobierno gastó más de 11,8 millones de bolivianos en el mantenimiento de la red de radios que es emitida por sectores afines al MAS.



Hay 71 solicitudes para radios comunitarias. Para el área “social comunitaria” se han presentado 55, y en Pueblo Indígena, 16, que hacen un total de 71 nuevas emisoras.



Según la rendición inicial de cuentas 2018 de la ATT, para esta gestión se ha procedido con las licitaciones respectivas y tienen un plazo de presentación de propuestas hasta el 10 de julio próximo.



Para el área “social comunitaria” se han presentado 55, y en Pueblo Indígena, 16, que hacen un total de 71 nuevas emisoras, sin contar la solicitudes de comercial que son 77, danto un total de 148.



Según la Convocatoria y Cronograma para el Concurso de Proyectos para la Asignación de Frecuencias de Radiodifusión del Social Comunitario y Pueblos Indígena Originario Campesinos y Comunidades Interculturales y Afrobolivianas (PIOC y CIyA), se pondrán en concurso hasta 53 frecuencias tanto en FM como AM y otros tipos para ciudades capitales y zonas rurales del país. La mayoría de estas frecuencias, 36, estará en las ciudades capitales del país y zonas aledañas.



El cronograma y los requisitos están en la página de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicación y Transportes (ATT).