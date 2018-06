La Sole: El MAS no me perdona haberle ganado en su bastión

28/06/2018 - 08:22:26

Página Siete.- Es conocida como la Sole. En 2015, con un holgado porcentaje de votos, Soledad Chapetón llegó a ser la primera alcaldesa de la ciudad de El Alto, urbe otrora considerada bastión político del Movimiento Al Socialismo (MAS).



Ese hecho, asegura Chapetón, no le perdona el MAS y por esa situación el propio Ministerio de Justicia solicitó a la jueza, mediante memorial, que ordene su detención preventiva en la cárcel de mujeres de Obrajes de la ciudad de La Paz.



Chapetón fue denunciada en 2017 por el diputado Rafael Quispe, por presunto incumplimiento de deberes, con el argumento de que no ejecutó acciones para recuperar un predio municipal que fue vendido a un particular, hace 27 años.



Por ese caso, hoy a las 15:00 se desarrollará la audiencia de medidas cautelares, donde la jueza Claudia Castro definirá la suerte de la “warmi alcalde”, como se hace llamar Chapetón.



En la audiencia está prevista la presencia de juristas del Viceministerio de Transparencia, entidad que solicitó la detención de Chapetón.



La denuncia en su contra señala que usted, como Alcaldesa de El Alto, no asumió las acciones legales para recuperar el bien inmueble municipal. ¿Qué sucedió?



Quien da esa información, la está dando de manera parcializada. Debo suponer que no le interesa conocer la información completa.



Había una resolución del juzgado que anulaba la minuta de propiedad del predio municipal a favor de un particular, esto fue revertido. Esto porque la persona particular presentó una acción solicitando la reversión y la anulación de esta resolución y el juez le concedió la anulación.



Por tanto, hoy hay una minuta que está vigente y tiene que ser una instancia y una instrucción civil, donde se está ventilando este proceso, que tiene que dar la conclusión del tema.



En mi calidad de administradora del municipio alteño estamos pidiendo su anulación, estamos solicitando que se revierta esta decisión de hace 27 años para que podamos contar con este bien público y podamos administrar como corresponde.



Entonces, ¿usted se declara inocente?



Tengo el respaldo para poder afirmar ello. Si bien hubo una transferencia del predio municipal a un privado, a un ciudadano particular, es que esa transferencia se ha realizado hace 27 años en la gestión del alcalde Miguel Aramayo.



Tengo todo el respaldo, además la acción que asumió mi gestión durante estos tres años fue reencaminar este proceso civil, que es la única manera para recuperar el bien público, tengo los respaldos de este tema. No es simplemente una locución verbal lo que yo indico.



Toda esta documentación también se le ha presentado al Ministerio Público, y se le entregará a la jueza, pues son documentos que respaldan la verdad que estamos mostrando.



¿Usted teme que la jueza pueda ordenar su detención preventiva?



Hay susceptibilidad. Primero por el antecedente que se tiene del alcalde de Cochabamba, José María Leyes; de Quillacollo, Eduardo Mérida, o el caso de Carmelo Lens.



Vemos que hay un apego al partido de Gobierno como ocurría antes. Todos los gobiernos que han pasado por nuestro país han querido utilizar esa influencia política para sus fines.



Mi caso no tiene nada que ver ni tiene parecido con los anteriores casos, pero obviamente hay la susceptibilidad.



Reiteramos: la denuncia en contra de mi persona no tiene ningún respaldo. Es un absurdo.



No entiendo por qué la Fiscalía no ha tomado en cuenta toda la información que se le ha brindado, posiblemente el tiempo no les alcanzó para revisar toda la documentación.



Pero me llama más la atención el memorial del Viceministerio de Transparencia, en el que solicita mi suspensión del cargo.



El Viceministerio alega que hay riesgo de fuga, porque usted no tendría una familia constituida ni un domicilio fijo. ¿Qué postura tiene al respecto?



Obviamente que tengo un domicilio, no me quedo todo el tiempo en la oficina. Tengo familia, mis hermanos, mi madre, tengo responsabilidades como cualquier ciudadano.



Pero todos los argumentos van a ser totalmente revertidos porque vamos a demostrar con documentación.



Es lamentable los argumentos, pareciera que no ser casado, no tener hijos es un problema en estos casos, pero nosotros presentaremos todas las pruebas.



¿Habló con su familia?



A Dios gracias he nacido en una familia con muchos valores, con un alto contenido de ideales. Creo en Dios, creo que él va a obrar en este nuevo caso de intento de desestabilización.



Soy la única en mi familia que está metida en la política, sé que he traído muchas preocupaciones a mis padres, hermanos, pero, como ocurre en todas las familias, recibo el apoyo de ellos, la valoración y para no quedarme corta también tengo el respaldo de muchas mujeres, personas referenciales, autoridades electas, sociales, la ciudadanía, que se sensibiliza por las características de la justicia que uno ve.



La población de El Alto sabe los momentos difíciles que hemos pasado por las instrucciones del MAS, decisiones de sus líderes, militantes.



El MAS no me perdona el hecho de que haya ganado las elecciones limpias y democráticamente. Quieren castigar a los alteños de manera permanente porque ha cambiado su decisión electoral.



Creo que esa es la razón y la bronca contenida, muchas veces irracionales, que vemos muchas veces en su actuar. Lo único que denotan es esa incomodidad que una mujer esté al frente de la Alcaldía, porque hemos decidido recuperar, buscar la institucionalidad.



Ratifico: El Alto no pertenece a ningún político. Los alteños no somos propiedad de nadie y por supuesto que tenemos todo el derecho de optar por nuestras propias decisiones.



El MAS siempre ha considerado a El Alto su bastión político, por esa posición arbitraria hace pensar que quien le ha arrebatado es Unidad Nacional, cuando eso es totalmente falso. Entonces, ese enojo les hace reaccionar.



HOJA DE VIDA



Inicios Carmen Soledad Chapetón nació el 25 de octubre de 1980.

Profesión Estudió Ciencias de la Educación en la Universidad Mayor de San Andrés.

Trayectoria Es vicepresidenta de Unidad Nacional, partido en el que milita desde 2004. En 2006 fue elegida constituyente.