La familia de Goni añora el país y quisiera venir a decir su verdad de 2003



28/06/2018 - 08:19:19

El Deber.- La familia del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada rompió el silencio y cree que ahora es momento de hablar y decir su verdad de los hechos que obligaron al exmandatario a dejar el país y refugiarse en Estados Unidos, tras lo ocurrido en octubre de 2003.



Alexandra Sánchez de Lozada, hija del expresidente Goni, cree que el tema de la justicia en Bolivia está bastante controlado por el poder político, y por eso, asegura, nunca se ha hecho una investigación imparcial.



Dejó claro que al exmandatario le interesa que se investiguen los hechos. “Nosotros también queremos decir nuestra versión de lo que ocurrió (en 2003), y recién ahora podemos hablar (tenían restricción por el proceso judicial) después de muchos años y explicar algunas cosas que han surgido a través del juicio en Estados Unidos”, explicó en un contacto telefónico con EL DEBER.



Respecto a un posible retorno, explicó que como todos los que están lejos de su tierra, “obviamente añoramos a nuestro país y uno está en contacto a través de los medios sociales, o de las noticias, o sea no estás lejos de Bolivia, estás cerca, porque estás viendo todos los días lo que pasa en el país”, apuntó. “Nosotros nos sentimos bolivianos y siempre estamos preocupados porque todo salga y esté bien en nuestro país”, añadió.



“Nos interesa que se pueda aclarar, y que sea una forma tal vez de curar las heridas que han sido tan difíciles en ese momento en nuestro país. Han pasado muchos años y creo que es importante que se pueda explicar lo que pasó”, resaltó que todo lo sucedido, han sido momentos tristes y dolorosos para las familias afectadas.



El exmandatario se benefició de la reversión de una decisión preliminar dentro de un juicio que le siguen víctimas de los hechos de octubre de 2003, tras que un jurado determinara que Goni junto a Carlos Sánchez Berzaín fueron "responsables" de los luctuosos acontecimientos en la denominada "guerra del gas".



El juez estadounidense James Cohn no encontró evidencia del momento exacto en el que Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín concibieron un plan para asesinar a civiles en Bolivia para imponer políticas de gobierno impopulares durante octubre de 2003.



La defensa de las víctimas que iniciaron el proceso en EEUU anunciaron que apelarán la determinación ante el 11.º Circuito y se estima que el proceso, que reclama una indemnización de 10 millones de dólares, se prolongará un tiempo más.



La demanda contra Goni y el ‘Zorro’ se ventiló en un juzgado civil de Fort Lauderdale, en Florida. En abril, el jurado estadounidense había dado la razón a las víctimas y había impuesto una indemnización de $us 10 millones.