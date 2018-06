Acusan a ex funcionario del BNB de sustraer un millón de dólares de la cuenta de un cliente

28/06/2018 - 08:01:42

El País.- Un ex funcionario del banco Nacional de Bolivia (BNB) de la ciudad de Tarija, habría sustraído de la cuenta de un cliente más de un millón de dólares, desde hace varios años.



El fiscal departamental, Carlos Andrés Oblitas, informó que el ex funcionario bancario está siendo investigado ya que se están desarrollando diferentes actuaciones, entre ellas recolección de documentos, que habrían sido falisificados, así como también declaraciones de otros funcionarios bancarios.



Según los antecedentes, el ex funcionario habría sustraído más de un millón de dólares de un cliente y esto lo venía haciendo desde hace ocho años, en diferentes ocasiones. Para esto el funcionario habría propuesto al cliente triplicar el monto de dinero, por lo que hubiera utilizado el nombre de la institución, ya que habría falsificado firmas y documentos para que el acuerdo sea licito.



Al respecto el fiscal manifestó que el Ministerio Público catalogó el caso como estafa agravada, legitimación de ganancias ilícitas y falsificación de documentos. Para esto la institución designó un equipo de cuatro fiscales.