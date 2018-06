Investigadoras del Cedla: China otorga crédito, pero no invierte

28/06/2018 - 07:58:49

El Diario.- Dos investigadoras del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, Cedla, sostienen que el financiamiento de la República Popular China (RPC) a Bolivia es digno de estudio porque concede millonarios créditos, pero no ejecuta inversiones como ocurre en otros países.



“En otros países de la región, las empresas chinas tienen participación accionaria en el país y éstas son socias activas de empresas conjuntas con empresas estatales, lo cual implica que comparten riesgos y ganancias en el país de acogida”, expusieron Silvia Molina y Viviana Herrera, en un documento sobre Financiamiento y Condicionalidades del Eximbank –China en Bolivia.



Añaden que pese al elevado endeudamiento contraído por el Gobierno, una característica de las relaciones mutuas es la escasa información, las contradicciones en las declaraciones oficiales y la falta de transparencia en acuerdos y convenios de financiamiento.



Ambas investigadoras enfatizaron que a partir de 2016 se consolidó un nuevo periodo en las relaciones chino –bolivianas. “Desde inicios de ese año, el gobierno boliviano ha contratado empresas de capital mayoritario de origen chino, en el marco de un acuerdo de financiamiento que se habría definido en octubre del 2015, en la visita a Beijing del vicepresidente Álvaro García.



“En ese momento, el gobierno boliviano señalaba que el monto del financiamiento alcanzado era de 7 mil millones de dólares del Banco de Importaciones y Exportaciones de la RPCh (EximBank-China), dejando ver la posibilidad de alcanzar a 10 mil millones de dólares”, puntualizaron las investigadoras.



CONDICIONALIDAD



El Gobierno defendió el endeudamiento contraído con China, que sólo en el caso de carreteras supera $us 1.000 millones. Sin embargo, reconoció que son préstamos condicionados. El Observatorio de Inversiones Latinoamericanas alertó de una relación desigual entre ambos países y la dependencia de Bolivia con el país asiático.



“Las inversiones que se tienen con China, a nivel de carreteras con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), supera los 1.000 millones de dólares con un crédito totalmente beneficioso y con preferencia a Bolivia” dijo el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, luego de ofrecer esta semana la rendición pública de cuentas de su despacho.



Justificó que los préstamos otorgados por China tienen mejores condiciones financieras que otras fuentes de financiamiento. “Si usted compara la tasa de interés con el que nos está prestando China, que es del 3% fijo, ningún ente financiador hace ese tipo de préstamos, que existen condiciones, existen condiciones, así como la ponen el BID, la CAF”, señaló.



Entre las condiciones que impone China es que las ejecutoras de los proyectos sean empresas suyas, las cuales -en su mayoría- llegan al país con sus propios trabajadores, dijo un informe de ANF.