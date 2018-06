Majida Issa interpretará a Alejandra Guzmán en serie biográfica



27/06/2018 - 20:54:46

Ahora que las series sobre las vidas de los cantantes mexicanos están funcionando muy bien, es el caso de "Luis Miguel, la serie" y "José José", Sony ha decidido incursionar en el mundo de las bioseries con una sobre la vida de estrella mexicana Alejandra Guzmán. Será la actriz colombiana Majida Issa quien se pondrá en la piel de la rebelde rockera.



Majida Issa de la serie colombiana "Sin senos sí hay paraíso" ha sido elegida para interpretar a Alejandra Gabriela Pinal Guzmán, al lado de la actriz Carmén Madrid como la legendaria estrella del cine de oro mexicano y madre de la Guzmán, Silvia Pinal.



Majida Issa, conocida por interpretar a "La diabla" en la novela "Sin senos sí hay paraíso", nació en San Andrés en 1981. Fue dicha producción colombiana estadounidense que la volvió famosa a nivel latinoamericano.



Estudió actuación en la Escuela Nacional de Arte Teatral de Colombia y ha participado en numerosas producciones para la televisión de su país, Estados Unidos y Argentina. Con "La Guzmán" se abrirá camino en el espectáculo mexicano.



TAMBIÉN CANTA

Majida Issa también es una gran cantante en su país; su paso por México, según prensa internacional, no es solo por la actuación. Planea grabar un nuevo disco en ese país. Hasta el momento no hay más detalles de esa producción.



SOBRE LA SERIE

Sony Pictures Television e Imagen Televisión anunciaron que la bioserie "La Guzmán" ya se encuentra en producción. Y que terminará de rodarse en setiembre de este año en México.



"La Guzmán" contará con 60 capítulos de una hora de duración cada uno. Estará dirigida por Mauricio Cruz y producida por Andrés Santamaria. Resaltará los momentos más decisivos de la vida de la cantante.



"Estamos emocionados de tener la oportunidad de contar la cautivante historia de una estrella con tal influencia en la música y en el mundo del espectáculo", comentó Angela Vergara, Managing Director, Teleset. "La Guzmán ofrecerá a la audiencia una mirada íntima a la vida de la reina del rock and roll mexicano", agregó.



"Esta inigualable artista conecta a varias generaciones con su energía musical, que es precisamente el motor de vida de este maravilloso personaje", resaltó Aurelio Valcárcel, director de producción de ficción, Imagen Televisión.