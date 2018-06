Tres por tres: los oscuros secretos del reparto original de la serie



27/06/2018 - 20:52:04

"Tres por tres" es una de las series familiares por excelencia de los 90 y siempre mostró situaciones cotidianas con humor, pero bastante inocencia. Paradójicamente, las vidas de sus protagonistas no parecen tener mucho que ver con dicha imagen.



En este galería reunimos algunos de los hechos más polémicos en los que se ha visto envuelto el reparto de la serie. A fin de cuentas, la vida de muchos actores suele ser muy distinta a lo que se ve en las pantallas.



John Stamos con libertad condicional

El actor que interpretó al tío Jesse en "Tres por tres" siempre había tenido una imagen amigable durante mucho tiempo, pero esta quedó manchada en 2015 cuando fue detenido por conducir bajo los efectos de estupefacientes y sentenciado a tres años de libertad condicional. La prensa reportó que Stamos había consumido GHB (ácido gamma-hidroxibutírico), droga popular en las discotecas y bares.



Poco después, el Stamos entró a un centro de rehabilitación para tratar una condición médica no detallada y más adelante señaló que en esos momentos pasaba por una situación personal difícil, pero logró recuperarse. "Perdí a mi madre, que era el amor de mi vida, obviamente era un momento difícil para mí", contó el actor.



Jodie Sweetin y su adicción

La actriz que dio vida a Stephanie Tanner admitió en 2006 que pasó por una severa adicción a la metanfetamina, droga que comenzó a consumir tras el final de "Tres por tres" en 1995. "Es difícil darse cuenta de quién eres cuando pierdes tu trabajo a los 13 años, cuando este era básicamente la forma en la que te identificabas a ti misma", dijo la Sweetin.



A lo anterior se añade una vida sentimental complicada, pues a los 33 años Sweetin ya se había divorciado tres veces. Sin embargo, lo peor estaba por llegar, pues Jodie Sweetin tuvo que pedir orden de restricción contra su pareja, Justin Hodak, quien amenazó con suicidarse delante de ella previamente.



Hodak ya había sido arrestado por posesión ilegal de armas y fue apresado nuevamente por violar la orden judicial. Un reporte posterior de TMZ indicó que la policía recibió una nueva llamada de alerta porque Hodak volvió a acercarse a la casa de la actriz, pero los vigilantes lo espantaron antes de que las autoridades llegaran.



Candace Cameron y sus ideas conservadoras

Cameron ha afirmado abiertamente ser de ideología conservadora y muchos la criticaron cuando admitió que tenía un papel "sumiso" en su matrimonio con Valeri Bure, jugador profesional de hockey. "No soy una persona pasiva, pero elijo tener un rol más sumiso en nuestra relación porque quiero hacer todo lo que está en mi poder para hacer que mi matrimonio y mi familia funcionen", señaló aquella vez.



Las críticas también alcanzaron a su esposo y Bure salió a señalar que la actitud de su esposa era "mansedumbre, no debilidad", lo que no mejoró mucho la situación.



Mary-Kate Olsen y la muerte de Heath Ledger

El suicidio de Ledger dejó de luto a Hollywood, pero el caso dejó una interrogante: por qué la masajista del actor llamó a Mary-Kate Olsen antes que a la policía. La actriz que dio vida a la pequeña Michelle se negó a hablar con las autoridades durante meses, pese a correr el riesgo de recibir una citación directa.



Al final, la protagonista de "Tres por tres" solo aceptó a conversar con los investigadores si recibía inmunidad judicial. El caso de Heath Ledger fue cerrado, pero siempre quedará un aura de misterio sobre si Olsen sabía o no acerca del consumo abusivo de drogas por parte de su colega.



La salud de las hermanas Olsen

Mary Kate y Ashley Olsen han despertado gran preocupación por su aspecto durante más de una década y la prensa ha atribuido esta situación al consumo de drogas y los desórdenes alimenticios.



"Todos pasan por momentos duros, es parte de la vida. Pienso que lo más difícil es llegar al punto de pedir ayuda o acudir a otras personas y ser honesta con una misma", dijo Mary Kate a la revista Elle en 2008. Las recientes apariciones públicas de las gemelas no han hecho más que reavivar los viejos rumores.



El tío Jesse contra Michelle

Cuando se anunció la llegada de "Fuller House", secuela de "Tres por tres", muchos se sorprendieron por la ausencia de las hermanas Olsen en la nueva serie. Mary-Kate dijo que nadie les habló del proyecto de Netflix y que nadie les habló de este, ni siquiera John Stamos.



Este último quedó indignado y publicó una furiosa respuesta en Twitter, calificando los comentarios de las gemelas como "basura". Tras algunas declaraciones cruzadas más, las Olsen admitieron que no quisieron formar parte de "Fuller House" debido a que no habían actuado durante años.



Dave Coulier y Alanis Morissette

"You Oughta Know" es una de las canciones de desamor más furiosas de los años 90 y durante mucho tiempo se creyó que Alanis Morissette la escribió pensando en Dave Coulier, quien interpreta a al tío Joey y fue pareja de la cantante.



El actor ha sido claro en desmentir esa versión y señaló lo siguiente: "En primer lugar, el hombre en la canción es un verdadero patán y no quiero ser ese tipo".



Bob Saget y su humor rojo

Pese a que Saget es un padre modélico en "Tres por tres", su verdadera personalidad es muy distinta a la de Danny Tanner. En su autobiografía, el actor admitió que frecuentemente hacía bromas sexuales junto a Dave Coulier y John Stamos, sus grandes amigos.



En sus memorias, Bob Saget cuenta que el más vergonzoso de estos episodios ocurrió cuando comenzó a hacer gestos obscenos con una muñeca que colocaban para que practique sus diálogos con Michelle, su hija en la ficción. El actor pensó que solo había adultos en el lugar, pero no se percató de que las cámaras de y monitores estaban activados, por lo que todo el mundo en el estudio vio su peculiar acto.