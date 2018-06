Hellboy": Me oriné en la mano antes de estrechársela a Harvey Weinstein

RT.- El actor estadounidense Ron Perlman, conocido por protagonizar las películas "Hellboy" y "Hellboy 2: el ejército dorado", ha confesado a haberse orinado en la mano antes de estrechársela a Harvey Weinstein, productor de cine acusado de violaciones y acosos sexuales.



"¿Alguna vez conté cómo Harvey Weinstein me pidió que le estrechara la mano en un evento benéfico, así que paré en el baño y me oriné en la mano y luego fui directo a él? Pienso en eso cada vez que el pequeño Donnie abre su KFC", escribió en su cuenta de Twitter.



La última frase se refiere al presidente estadounidense Donald Trump y su posible posterior apretón de manos con Weinstein al que conoce desde hace mucho.



La publicación del actor produjo poco entusiasmo en la Red. "Primero, se orinó usted deliberadamente. Segundo, guardó silencio sobre Weinstein cuando podía hablar en público y salvar a futuras víctimas", reaccionó el exempleado del Servicio Exterior de EE.UU. Peter Van Buren.



"Estoy segura de que las mujeres a quienes Weinstein asaltó y aterrorizó le agradecen tanto que se mease en su mano en vez de exponer sus delitos. Usted es un héroe", comentó la periodista Rita Panahi.



Uno de los hijos de Donad Trump le afeó que "si usted no fuera un cobarde, habría evitado los ataques a tantas mujeres inocentes". A lo que el actor contestó que no estuvo al tanto de los delitos de Weinstein.



Decenas de mujeres han acusado a Weinstein de conducta sexual inapropiada. Weinstein niega todas las acusaciones.