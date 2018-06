Comisión de Diputados pide a autoridades de la UPEA no incitar actos vandálicos y acudir al diálogo

27/06/2018 - 20:12:05

La Paz, (ABI).- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Otilia Choque, pidió el miércoles a las autoridades de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) no incitar actos vandálicos y acudir al diálogo con el Legislativo y Ejecutivo.



"Pedimos a las autoridades de la UPEA no incitar a estos actos vandálicos, porque yo sé que los estudiantes son personas sensibles y no son personas que pudieran actuar de esa manera (...). Como Derechos Humanos sacamos un pronunciamiento en contra de estos atentados contra la vida y contra las instituciones", explicó en conferencia de prensa.



El martes, manifestantes de la UPEA arremetieron contra el edificio donde funciona el canal estatal Bolivia TV y también contra las oficinas de la Defensoría del Pueblo.



Choque, del Movimiento Al Socialismo, rechazó que los estudiantes de la UPEA continúen con las movilizaciones, sobre todo con el uso de bombas molotov, tomando en cuenta que el Gobierno aumentó 70 millones de bolivianos al presupuesto de esa universidad.



"Las puertas del órgano Legislativo y del órgano Ejecutivo están abiertas para el diálogo", remarcó.