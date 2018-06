CEUB: Rector de la UPEA no tiene voz ni voto en el sistema universitario porque no es docente titular

La Paz, (ABI).- El presidente del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), Max Mendoza, afirmó el miércoles que el rector de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), Ricardo Nogales, no tiene voz ni voto en el sistema universitario porque no es docente titular, como establecen los estatutos de esa instancia académica.



"La UPEA no cuenta con docentes titulares, es por eso que su rector no tiene ni voz ni voto en conferencias y congresos de universidades, porque para ser autoridad en el sistema universitario boliviano, seas docente o autoridad en cualquiera de las universidades, tienes que ser docente titular por cinco años de antigüedad", explicó.



En una entrevista con Radio Compañera, Mendoza detalló que la UPEA ingresó al CEUB en 2009 en el XI Congreso Nacional de Universidades, sin embargo, dijo que desde ese año y hasta la fecha no adecuó sus estatutos y reglamentos.



Reveló que Nogales pidió en los últimos días al CEUB la conformación de una comisión para certificar la cantidad de estudiantes que tiene la UPEA y comparar ese número con el que tiene la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz, algo que no corresponde -dijo- por su situación en el sistema universitario.



"Nosotros tenemos entendido que el hecho de revisar u acreditar la cantidad de estudiantes era para que ellos puedan utilizar unos fondos que tienen en caja y banco, sin embargo, la nota (de Nogales) fue remitida al rector de la UMSA para su consideración", indicó Mendoza.