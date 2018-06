Fiscalía: Explosión en Huanuni fue un accidente



Oruro, 27 jun (ABI).- El fiscal de materia del Ministerio Público de Oruro, Mario Mamani, informó el miércoles que la explosión suscitada el 11 de abril pasado, en la Empresa Minera de Huanuni, que dejo 10 fallecidos y unos 12 heridos fue a consecuencia de un accidente y no de un atentado.



"La comisión de fiscales llega a la conclusión y se está emitiendo una resolución de rechazo, en el sentido de que el caso que se ha suscitado el 11 de abril de 2018, no ha sido un atentado, si no ha sido un accidente, según los antecedentes investigados", informó en conferencia de prensa.



Explicó que la Fiscalía, en coordinación con la Policía, desde el momento en que tomó conocimiento de ese hecho acumuló todos los antecedentes, mediante pericias, entrevistas, inspecciones, reconocimiento de personas con imágenes y grabaciones de videos.



Mamani señaló que mediante el reconocimiento de personas con imágenes se pudo identificar al señor, Rubén Martínez Huarayo, quien estaba manejando una bolsa de explosivos que llevaba con cuidado, pero que accidentalmente explotaron cuando las colocó en el piso.



"En esta fotografía vemos al señor Rubén Martínez, subiéndose a la tolva y manejando con sumo cuidado la bolsa que él lo tenía, trata de no hacer chocar ni golpear a la tolva de la volqueta, ya en la otra foto vemos la posición que toma con la cara hacia afuera y la bolsa que estaba manejando lo pone al suelo y se provoca la explosión, se puede ver en la parte central de la volqueta", detalló.



Según la posición de las víctimas, se determinó que los que estaban más cerca a los explosivos fueron Rubén Martínez Huarayo y Alejandro Choquecallata, agregó.



El 11 de abril, una volqueta que llevaba 40 trabajadores de la empresa minera Huanuni sufrió una explosión que destrozó el motorizado y dejó el saldo de 10 fallecidos y 12 heridos.