Goni quiere hablar y no descarta volver a Bolivia

27/06/2018 - 13:44:34

El Deber.- "Añoramos a nuestro país", afirmó hoy Alejandra Sánchez de Lozada, hija del expresidente Gonzalo "Goni" Sánchez de Lozada, sobre la posibilidad de retornar a Bolivia. Su familia reside en Estados Unidos (EEUU) desde hace casi 15 años, tras los hechos de octubre de 2003.



La mujer, entrevistada por radio Erbol, afirmó que su padre "quiere hacer (declaraciones) porque lamentablemente en todos estos años, por el juicio, no era aconsejable que haga declaraciones" y explicó que producto del proceso civil que se le sigue "teníamos esa limitación y creo que ahora podemos hablar, y es importante para aclarar muchas cosas".



El exmandatario se benefició de la reversión de una decisión preliminar dentro de un juicio que le siguen 11 víctimas de los hechos de octubre de 2003, tras que un jurado determinara que "Goni" junto a Carlos Sánchez Berzaín fueron "responsables" de los luctuosos acontecimientos en la denominada "guerra del gas".



"Si es que hay las condiciones de una Justicia que no esté controlada por el poder político, que haya una verdadera democracia, creo que sería posible (volver a Bolivia"", agregó la hija de Sánchez de Lozada.



Hace casi un mes el juez estadounidense James Cohn no encontró evidencia del momento exacto en el que Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín concibieron un plan para asesinar a civiles en Bolivia para imponer políticas de gobierno impopulares durante octubre de 2003.



La defensa de las víctimas que iniciaron el proceso en EEUU anunciaron que apelarán la determinación ante el 11.º Circuito y se estima que el proceso, que reclama una indemnización de 10 millones de dólares, se prolongará un tiempo más.