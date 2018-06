Diputado del MAS pide identificar a estudiantes que atacaron bienes públicos



27/06/2018 - 13:22:23

La Paz, (ABI).- El diputado del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), Edgar Montaño, pidió el miércoles a la Fiscalía y al rector de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), Ricardo Nogales, investigar e identificar a los estudiantes que atacaron bienes públicos ayer en la movilización por más presupuesto.



"Vamos a pedir que la Fiscalía investigue y que el señor Rector de la UPEA identifique a los estudiantes fueron que agredieron y atentaron contra bienes del Estado", dijo a los periodistas.



El martes, las protestas de la UPEA se tornaron violentas y atacaron el edificio donde funciona el canal estatal Bolivia TV, además se dirigieron a las oficinas de la Defensoría del Pueblo.



El legislador dijo que se respeta la protesta, pero se condena que los manifestantes de la UPEA afecten los bienes públicos, hecho que debería ser "sancionado".



Exhortó nuevamente al rector, administrativos y estudiantes de la UPEA para que acudan al diálogo con el Gobierno y se solucione el conflicto, tomando en cuenta que el Ejecutivo promulgó una ley para garantizar 70 millones de bolivianos adicionales a su presupuesto.



Por su parte, el senador de la opositora Unidad Demócrata (UD), Edwin Rodríguez, consideró que en la movilización de la UPEA había personas infiltradas, quienes "generaron" los ataques a bienes del Estado.



"En todo caso no es bueno generar violencia, no es bueno atacar instituciones públicas, porque estaríamos cayendo en algo que va en desmedro de la decisión popular en este caso de la UPEA y sus reivindicaciones", mencionó.



El diputado del MAS, Javier Quispe, pidió a los universitarios actuar en el marco de respeto y dejar las movilizaciones para evitar confrontaciones.



"No compartimos, censuramos esa actitud, eso no es actuar como seres humanos, el hecho vandálico de atacar a una institución estatal no se puede aceptar", señaló.