Ministro lamenta la existencia de intereses políticos en conflicto de la UPEA



27/06/2018 - 13:13:19

La Paz, (ABI).- El ministro de Educación, Roberto Aguilar, lamentó el miércoles que se sigan visibilizando intereses políticos en el conflicto de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) que van en contra de algunos sectores de esa misma casa de estudios superiores que quieren el retorno al diálogo y a las labores académicas.



"Lamentablemente se sigue ratificando y visibilizando que hay intereses políticos que incluso están en contra de algunos sectores de la propia UPEA que tienen un interés no solamente de retornar al diálogo sino retornar a clases", dijo a los periodistas.



Estudiantes, docentes y administrativos de la UPEA se movilizan en las calles de El Alto y La Paz hace seis semanas en exigencia de la modificación de la Ley 195 de Coparticipación Tributaria para obtener un presupuesto de al menos 152 millones de bolivianos.



Aguilar recordó que, desde un inicio del diálogo con la comisión de la UPEA, el Gobierno dejó en claro elementos "principistas" que establecen la imposibilidad de modificar la Ley 195 y la necesidad de presentar una justificación técnica de transparentar sus recursos mediante una auditoría.



Manifestó que las autoridades de esa casa de estudios superiores hasta ahora no visibilizaron la magnitud de la ley que adiciona 70 millones de bolivianos al presupuesto anual de la UPEA, que ya recibe 68 millones por subvención ordinaria, y prefieren movilizar a los estudiantes en desmedro de su formación académica.



"Ahí viene el agujero, no se sabe por qué es insuficiente (los 70 millones de bolivianos), por qué les faltan recursos, por qué es la universidad que tiene más docentes que las otras, por qué todos sus docentes son interinos", señaló.