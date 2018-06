Egipto investigará la eliminación de su selección en el Mundial 2018 y castigará a los culpables



27/06/2018 - 11:52:07

RT.- El Comité de juventud y deporte del Parlamento de Egipto va a realizar una investigación de las circunstancias de la elminiación de la selección nacional de fútbol en el Mundial Rusia 2018, informa Al Arabiya. El comité ha afirmado que estar profundamente disgustado por los resultados de "los faraones", que perdieron ante Uruguay 0-1, Rusia 1-3 y Arabia Saudita 1-2, quedando en el último lugar del grupo A.



Según la comisión, la responsabilidad por esta "salida humillante" y "deshonrosa representación" recae sobre el seleccionador, el argentino Héctor Cúper, y los jugadores. Además, también ha señalado a la Asociación Egipcia de Fútbol (AEF) como responsable de infracciones en la misión egipcia.



En particular, el comité ha prometido investigar las declaraciones hechas por Magdi Abdelghani, miembro de la AEF, que amenazó hacer revelaciones después de que la federación decidiera no incluirlo en la misión que acompañaría a la selección a Rusia tras acusarlo de robar uniformes del equipo. Después de hacer esas declaraciones, Abdelghani sí consiguió finalmente viajar a Rusia.



El comité también va a investigar por qué la base de la selección se estableció en la capital de Chechenia, Grozny, y por qué un grupo de actores y hombres de negocios pudo hospedarse en el mismo hotel que los jugadores.



Entre otros puntos, serán investigados los problemas causados por el uso de la imagen del delantero Mohammed Salah en la parte exterior del avión del equipo que fue proporcionado por el patrocinador WE, un rival de la compañía Vodafone, con la que Salah tiene un acuerdo.



La comisión ha prometido hacer públicos los resultados una vez haya terminado la investigación y sancionar a aquellos que hayan cometido errores.