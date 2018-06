EE.UU: Un juez ordena que familias separadas deben ser reunidas dentro de 30 días



27/06/2018 - 11:30:42

VOA.- Un juez en California ordenó el martes a las autoridades fronterizas de Estados Unidos que reúnan a las familias migrantes separadas dentro de 30 días, estableciendo un difícil plazo en un proceso que hasta ahora ha generado incertidumbre sobre cuándo los niños volverían a ver a sus padres.



Si los niños son menores de 5 años, deben reunirse dentro de los 14 días de la orden emitida el martes por el juez de Distrito Dana Sabraw en San Diego.



Sabraw, quien fue designado por el presidente George W. Bush, también emitió una orden judicial a nivel nacional sobre futuras separaciones familiares, a menos que el padre se considere no apto o no quiera estar con el niño. También requiere que el gobierno proporcione contacto telefónico entre los padres y sus hijos dentro de los 10 días.



La decisión del juez de California se produce cuando 17 estados, incluyendo Nueva York y California, demandaron a la administración Trump el martes para obligarla a reunir a niños y padres. Los estados, todos liderados por fiscales generales demócratas, se unieron a Washington, DC, para presentar la demanda ante un tribunal federal en Seattle, argumentando que están siendo forzados a asumir mayores costos de bienestar infantil, educación y servicios sociales. El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentario sobre la demanda multiestatal.



Ente tanto, el director ejecutivo de los refugios más grandes de Estados Unidos para niños migrantes dice que está "listo ahora" para comenzar a reunir a cientos de bebés y niños pequeños con sus familias.



Juan Sánchez, de la organización sin fines de lucro Southwest Key Programs, hizo el comentario horas antes del anuncio hecho por el juez de California.



Más de 2.000 niños han sido separados de sus padres en las últimas semanas y colocados en albergues contratados por el gobierno, a cientos de millas de distancia, en algunos casos, bajo una política ahora dejada de lado hacia familias detenidas tras cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos.



En medio de una protesta internacional, Trump emitió la semana pasada una orden ejecutiva para detener la separación de familias y dijo que los padres y los niños serán detenidos en conjunto.