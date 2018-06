Vizcarra regresa a Oriente



27/06/2018 - 08:51:43

El Día.- La dirigencia refinera anunció la llegada del portero Guillermo "Willy" Vizcarra para el torneo Apertura y se convierte en el primer refuerzo que se suma a Oriente Petrolero. Se espera que en la División Profesional del Fútbol Boliviano puedan llegar a un acuerdo entre los clubes para abrir el libro de pases (Se necesita el consenso de todos). Los verdolagas continúan negociando con Juan Carlos Arce y Rómel Quiñónez para que integren el equipo al mando del argentino Juan Manuel Llop.



Retorno a casa. Vizcarra viene de jugar en el exterior, concretamente en el Hapoel Ra"anana AFC de Israel, donde fue titular indiscutible. Con "Willy" Oriente tiene una historia de idas y venidas, ya que el portero decidió alejarse de la institución refinera en 2017, cuando supuestamente tenía una oferta "buena" en Europa, así lo mencionó aquella vez su progenitor Guillermo Vizcarra. La cuestión es que el arquero no fichó para ningún equipo, tampoco regresó a Oriente, se dedicó a participar en carreras pedestres de la ciudad hasta que fichó después por el club israelí. Sus buenas actuaciones hicieron que César Farías lo convoque a los amistosos de la selección boliviana en mayo. Y este será su segundo ciclo en el club refinero.



Esperan el consenso. Arce y Quiñónez están en planes de Oriente y negociarán con sus representantes para hacer posible que retornen al club. No obstante, buscan la manera para que se abre el libro de pases para así ficharlos, caso contrario, ni Vizcarra podrá defender el pórtico. En el División Profesional basta que solo un club no acepte que se realice la apertura, según reglamento. En este caso, Destroyers anunció que no está de acuerdo.