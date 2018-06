El Gobierno y la Gobernación se culpan por drama de pacientes



27/06/2018 - 08:37:56

Página Siete.- Ante el drama que enfrentan los pacientes con cáncer por el cierre de la Unidad de Radioterapia del Hospital de Clínicas de La Paz, el Gobierno y la Gobernación se culparon ayer por la crisis que atraviesa el área de oncología de ese nosocomio público. En diferentes conferencias de prensa, el Ministerio de Salud y el Servicio Departamental de Salud (SEDES) intentaron explicar por qué se descuidó la atención a las personas que padecen este mal.



Mientras tanto, ayer, al menos 10 pacientes con cáncer y familiares cumplieron el segundo día de huelga de hambre. El lunes, unos 40 enfermos salieron a marchar y se crucificaron.



“Cómo podemos permitir que un establecimiento que está a cargo de una autoridad como es el director del SEDES (Freddy Valle) y el gobernador (Félix Patzi) incurran en actos delictivos durante mucho tiempo y no se tomen acciones. (La atención de cáncer) está a nivel departamental y no se han hecho las acciones necesarias”, reprochó el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado.



La autoridad sostuvo que la Gobernación de La Paz tiene un presupuesto de más de 450 millones de bolivianos y que, a su juicio, “lo usa inadecuadamente” para la ejecución de proyectos o programas de salud que contrarresten las problemáticas que enfrenta la población, como la situación de los pacientes con cáncer.

El ministro de Salud, Rodolfo Rocabado.

Foto:Alexis Demarco / Página Siete



Rocabado afirmó que es el SEDES quien debería atender de inmediato las demandas de los pacientes con cáncer que se encuentran en estado de emergencia, con la instalación de un piquete de huelga y movilización. Responsabilizó en su totalidad a la Gobernación y al SEDES del sufrimiento de los pacientes con cáncer en los últimos años por la mala calidad de atención y la falta de infraestructura, recursos humanos y equipamiento.



“Permitimos que esa Unidad de Radioterapia funcione de manera inadecuada para el tratamiento de los pacientes. Han asumido responsabilidades y compromisos con el Gobierno, y ahora no los puede cumplir”, reclamó Rocabado.



En respuesta a las declaraciones del Ministro de Salud, el director del SEDES, Freddy Valle, indicó que desconoce del presupuesto de 450 millones de bolivianos que cuenta la Gobernación para encarar temas de salud. Resaltó que el SEDES no cuenta con una designación económica específicamente para tratar el área de oncología.



“No conozco el monto que dicen que nosotros tenemos. No tenemos una partida, no hay presupuesto específico, para esta situación (oncológica), pero nosotros encararemos (la situación) como contingencia, es decir como un desastre”, mencionó.



Valle agregó que el SEDES apenas tiene tres millones de bolivianos anuales para enfrentar el sistema en salud. Dijo que el monto sólo alcanza para la compra de algunos equipamientos en otras áreas del complejo hospitalario de Miraflores. “Lo que nosotros buscamos son soluciones. Una solución es declarar al cáncer como problema de salud pública. Si es así, tiene que ser subvencionado por el Gobierno y la población a través de impuestos u otros”, sostuvo.

El director del SEDES, Fredddy Valle.

Foto:SEDES La Paz



Ante ese panorama, ambas autoridades se comprometieron por separado a coadyuvar a los pacientes con cáncer, además de ejecutar proyectos especializados en el área de oncología.



Rocabado informó que se gestiona convenios con la Caja Petrolera de Salud (CPS), para la atención de los pacientes en lista de espera. Además se trabaja en la ejecución de centros hospitalarios en el país con áreas específicas en Oncología y Unidades de Radioterapias. Los proyectos se entregarán en 2019.



Por su parte, Valle sostuvo que ya se confirmó la atención de los pacientes restantes en el Instituto Boliviano de Radioterapia y Oncología (IBRO) de El Alto y CPS. Añadió que se gestiona con otro centro hospitalario privado en la zona Sur. Dijo que se evalúa la reestructuración de Radioterapia para contar con nuevos equipamientos y especialistas.