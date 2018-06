Aumenta la producción, tráfico y consumo de cocaína en todo el mundo



27/06/2018 - 08:34:01

La Razón.- El mercado de la cocaína está en plena expansión, con un aumento de la producción, el tráfico y el consumo debido principalmente al incremento de las zonas de cultivo de arbusto de coca en Colombia, según un informe de Naciones Unidas publicado hoy.



En ese reporte, la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (Onudd), recuerda que tras trece años de tendencia a la baja, los cultivos de coca comenzaron a aumentar de nuevo en 2013.



Desde entonces y hasta 2016, último año al que la ONU hace referencia, el número de hectáreas cultivadas en todo el mundo creció un 76 %, hasta las 213.000, la superficie de 298 campos de fútbol.



De ellas, el 68,5 % están en Colombia, un país que ha visto cómo se ha triplicado la superficie dedicada al cultivo de hoja de coca.



Según la ONU, esa expansión se debe a varios factores, como la sensación de que ha disminuido el riesgo de los cultivos ilícitos, debido a la disminución de los programas de erradicación de cultivos mediante fumigación aérea con herbicidas.



Pero el informe también señala como uno de los motivos que muchos campesinos se han decidido a plantar coca con la esperanza de poder acceder a programas de sustitución de cultivos.



La Onudd también ha verificado un aumento de las plantaciones de coca en Perú y en Bolivia, debido a cambios en las políticas de erradicación.



Con todo, la producción de cocaína alcanzó en 2016 un nivel récord de 1.410 toneladas, un 25 % más que el año anterior, un crecimiento similar al de la cantidad de droga incautada camino de los principales mercados de consumo, Estados Unidos y Europa Occidental.



"Hay un aumento del consumo de cocaína en EEUU y algunos indicadores apuntan a un crecimiento en Europa", explicó hoy en una rueda de prensa Ángela Me, autora del informe y directora de estadísticas de la Onudd.



Sin embargo, la ONU alerta sobre un enorme aumento del número de consumidores en Asia.



"Lo que vemos que es preocupante es que el mercado está llegando también a Asia. Asia es un lugar donde la cocaína es algo relativamente nuevo, y también a la hora de aplicar la ley no son tan diestros para reconocerla y atrapar a los traficantes", señaló Me.



De hecho, las incautaciones de cocaína en Asia se triplicaron en 2016 respecto al año anterior.



"Hemos visto grandes cargamentos que van a Asia. Asia es también donde el precio de la cocaína es más alto en comparación con otros mercados y es donde el beneficio de los traficantes puede ser mayor", agregó la experta.



El reporte de la ONU constata que el número de consumidores de cocaína creció en 2016 casi un 7 %, hasta los 18,2 millones en todo el mundo, con aumentos en todas las regiones.



"El informe precisa que el 34 % de los usuarios reside en América del Norte y casi un 25 % en Europa.



En Europa Occidental, los datos de consumo son especialmente altos en Reino Unido (2,3 % de la población entre 16 y 59 años), España (2 %) y Holanda (1,9 %).