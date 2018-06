Suben las IRA y vacunación de los niños contra la gripe llega al 34%



27/06/2018 - 08:31:24

El Deber.- La ola de frío que azota al país ha provocado un aumento en las Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA) en todo el territorio nacional, especialmente en las ciudades del eje, y aunque la influenza en la región cruceña se mantiene estable, preocupa la baja cobertura en la vacunación de los menores de dos años, que ha llegado solo al 34% en casi dos meses de la campaña.



De acuerdo con los últimos reportes del Ministerio de Salud sobre el comportamiento de las IRA, en la semana epidemiológica 22, es decir, la última de mayo, se registraron 80.000 episodios de IRA, lo que subió a 100.730 en la semana 24, comprendida entre el 10 y el 16 de este mes. Los mayores registros se dieron en La Paz, con 19,6%; seguido por Cochabamba, con el 19,4%, y por Santa Cruz, con el 17,4%.



Se trata de resfríos y otras enfermedades respiratorias agudas que comenzaron a subir con las bajas temperaturas.



Con respecto a la influenza, la incidencia de la epidemia en el departamento cruceño está en descenso, aunque no se descarta un rebrote por las bajas temperaturas o casos con complicaciones por la enfermedad, informó el Servicio Departamental de Salud (Sedes). De hecho, algo que preocupa es que los padres de familia no están llevando a sus niños a vacunar, pues mientras la cobertura en los adultos es alta, en los niños no está ocurriendo lo mismo.



La campaña



Según el reporte del Sedes, en lo que va de la campaña contra la influenza, que arrancó en mayo, fueron vacunadas 271.254 personas, lo que representa el 63% de la meta prevista para esta cruzada. De estas, 231.533 son personas con enfermedades de base y de la tercera edad, llegando a una cobertura del 75% en este sector de la población, y 39.721 son niños menores de dos años, por lo que la cobertura en la vacunación pediátrica llega al 34%.



En este sentido, el gerente de Epidemiología del Sedes, Roberto Tórrez, pidió a los progenitores llevar a los niños hasta el centro de vacunación más cercano, donde se disponen de dosis suficientes y gratuitas. Solo en la ciudad capital son 68 los centros de salud que están habilitados para la campaña. Tórrez, no obstante, destacó que la respuesta a la campaña en general ha sido positiva, pues ha permitido proteger a la mayoría de los adultos vulnerables, entre ellos personas con enfermedades crónicas de base, embarazadas, mayores de 60 años y otros.



Las autoridades sanitarias insistieron en la importancia de la vacuna, al indicar que protege contra tres tipos de virus (A H1N1, A H3N2 y B) y, por lo tanto, evita que se presenten casos graves por el mal. En el departamento todavía se dispone de 179.246 dosis, de las cuales 89.799 son pediátricas.



Recomendaciones



Por su parte, el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, recomendó a la población, en especial a los grupos de riesgo, no exponerse a los cambios bruscos de temperatura y acudir a los centros de vacunación para hacerse inmunizar contra la influenza.



La autoridad nacional explicó que son tres los virus de la gripe que están circulando en el país: A H1N1, A H3N2 y el tipo B.

Estos virus han sido responsables de la muerte de 23 personas en lo que va del año, solo en el departamento cruceño, cuyo clima mejorará a partir del jueves, según lo indican los pronósticos.