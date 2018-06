Jimena Costa: Autoritarismo de Morales ofende al pueblo



27/06/2018 - 08:20:41

El Diario.- El presidente Evo Morales ordenó ayer a un educador, como “castigo”, que escriba en un cuaderno de 100 hojas “hermano presidente” o “compañero presidente” porque el aludido, osó llamarle “señor Presidente”, ante lo cual Morales dijo “señor será usted compañero con corbata, señor de los señoríos”. La escena, transmitida por medios estatales, llamó la atención y fue calificada por la diputada Jimena Costa como un hecho de “total autoritarismo del Jefe de Estado, que ofende a todo el pueblo”.



“Es un rasgo absolutamente indiscutible del autoritarismo que el Presidente tenga que instruir lo que deben decir y lo que deben pensar las demás personas, es un rasgo de autoritarismo y que encima quiera poner a un profesor a enseñar. En este caso por todo lo que representa un maestro, yo creo que es una ofensa a todo el pueblo boliviano que hace tiempo se dio cuenta que el proceso de cambio es puro discurso porque acaba reproduciendo todas las viejas costumbres que se han criticado del viejo sistema político”, afirmó Costa.



Morales, ayer participó en un acto de entrega de una infraestructura a la unidad educativa “Plurinacional”, ubicado en el distrito Lava Lava municipio de Sacaba en Cochabamba. Fue ahí donde en medio de su discurso arremetió contra el Director Distrital de Educación al afirmar que dicha autoridad le había “ofendido” porque le llamó “señor Evo Morales, señor Presidente”.



“Ahora hay una tarea, para que se perdone. Se va a comprar un cuaderno de 100 hojas y ahí va escribir, hermano presidente o compañero presidente. Así serás perdonado director distrital ¿Entendido? Aprobado con aplausos. Nuestro alcalde va a controlar”, dijo Morales.



Agregó que “nosotros somos hermanos, compañeros, vecinos. Señor es de los señoríos de los grandes gamonales, de la aristocracia, de la burguesía. No comparto tanto”.



El hecho no pasó desapercibido en medios digitales y en redes sociales donde muchos internautas rechazaron la actitud del Mandatario boliviano.



Para Costa, el hecho muestra que el presidente que más años gobierna Bolivia perdió la identidad con la que empezó a gobernar en país hace más de 12 años.



“Yo creo que ha pasado tantos años en el poder que ha perdido por completo no solamente la brújula sino la identidad. El dirigente cocalero en todos estos afanes prorroguistas y demás acaba teniendo un perfil tan autoritario como de los gobiernos militares que hemos tenido en la historia republicana”, afirmó Costa.



En esa línea, la diputada de Unidad Nacional, señaló que la única forma de cambiar esta situación es que el Movimiento al Socialismo (MAS) y el presidente Evo Morales no vuelva al poder.



“¿Qué se puede hacer? Cambiar de Gobierno por la vía institucional porque como demócratas no corresponde otra vía que señalada en la Constitución y en este caso particular que sabemos que es un candidato inhabilitado por la Constitución, la imposición de su candidatura es un golpe a la Constitución. Entonces, lo que debe hacer el pueblo boliviano es cambiar de Gobierno”, afirmó.