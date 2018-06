Avivan lucha contra la reelección y el MAS promete contrarrestarla



27/06/2018 - 08:17:55

Correo del Sur.- La oposición y colectivos ciudadanos redoblarán su lucha por el 21F, en rechazo a la reelección del presidente Evo Morales, apelando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los primeros, y buscando cohesión, los últimos.



El diputado opositor Wilson Santamaría (UD) solicitó una audiencia a la comisionada de la CIDH, Margarette May Macaulay, para pedirle que acelere la admisión de la denuncia en contra del Estado por la repostulación presidencial.



El legislador explicó que presentó su solicitud a la oficina de Washington a través de un formulario y en las oficinas de la representación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en La Paz, una carta en formato físico.



“En aplicación de la normativa que regula el funcionamiento de las instituciones creadas por la OEA, es de urgente necesidad acelerar los plazos para la admisión respectiva y la emisión de medidas cautelares”, dice la nota, recordando que la demanda interpuesta por varios legisladores fue admitida por la CIDH.



Asimismo, exhorta a May Macaulay a conceder a los opositores una “audiencia extraordinaria” para que puedan explicar los alcances de la demanda planteada y los riesgos en materia democrática que el país viviría si dicha acción no es considerada en los plazos oportunos. El Gobierno invitó a la CIDH a sesionar este año en el país, para verificar la vigencia de los principios democráticos.



COLECTIVOS CIUDADANOS



Mientras, las plataformas ciudadanas creadas el año pasado tras un polémico fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que viabilizó la repostulación del Presidente para los comicios de 2019, anunciaron ayer un encuentro nacional en Cochabamba para afinar su estrategia y exigir que se respete el voto del referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F).



Angélica Siles, ex constituyente del extinto Movimiento Sin Miedo (MSM), hoy autodenominada activista, manifestó que el objetivo del encuentro que se realizará este fin de semana es trazar una estrategia en contra del MAS que impulsa la repostulación de Morales.



"Una estrategia para la no repostulación del presidente Evo Morales, que se respete la Constitución Política del Estado y el resultado del 21 de febrero", señaló.



Mediante un comunicado, las plataformas ciudadanas respondieron al Jefe de Estado que calificó a los movimientos ciudadanos de "derecha". "El movimiento ciudadano del 21F no tiene partido político ni de derecha ni de izquierda-comunistas, ya ambos son los que vendieron al país de EEUU y ahora China", señala el documento.



Asimismo señalan que sus movilizaciones tendrán un carácter permanente en todo el territorio del país "porque se trata de defender la democracia y la Constitución Política del Estado".



Aseguró que no tienen ninguna vinculación partidaria y tampoco pretenden fusionarse con las organizaciones partidarias de oposición o con los partidos políticos tradicionales.



El senador opositor Edwin Rodríguez (UD) anunció que en Potosí, el 6 de Agosto, por los actos patrios se recibirá al Gobierno y en especial al presidente Morales con vítores de la campaña "Bolivia dijo No".



El lunes el ex presidente Carlos Mesa –procesado por el Gobierno en el caso Quiborax– señaló que su primera misión en la actualidad es defender la voluntad del pueblo expresada el 21F. Ayer denunció que la alcaldesa Soledad Chapetón (UN), es víctima de una conspiración gubernamental que pretende derrocarla del cargo en El Alto.



“Mi total respaldo y solidaridad con la alcaldesa Soledad Chapeton, víctima de una conspiración por la vía de una arremetida que está criminalizando la política”, escribió en Twitter.



El diputado Rafael Quispe pidió al Ministerio de Justicia el retiro de su proceso contra Chapetón, porque el Gobierno estaría aprovechando políticamente su denuncia para destituir a la opositora. El legislador denunció el año pasado a la joven alcaldesa por una transferencia de terrenos que podría costarle la cárcel.



Mientras, Chapetón afirmó que durante los tres años que lleva de gestión combatió diferentes acciones de boicot por parte del MAS, que tienen el objetivo de desestabilizar su gestión.



VISIONES DEL MAS



Aunque el diputado David Ramos (MAS) lamentó que la oposición esté alentando una confrontación y anticipó que se tomarán medidas para evitar que se afecten los actos de celebración del nacimiento de Bolivia a la vida independiente. Su colega Edgar Montaño denunció que las plataformas ciudadanas contra la repostulación son pagadas para boicotear actividades gubernamentales.



El Gobierno ya no difunde la agenda diaria de los mandatarios, al parecer por temor a encontrarse con gritos de activistas contra la reelección, como los cada vez más constantes, aunque minimizados por el Ejecutivo.



El TSE aclara postura sobre primarias



La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, aclaró ayer que las elecciones primarias y de candidaturas de los binomios presidenciales están propuestas para los comicios de 2024, como establece la tercera disposición transitoria del proyecto de ley de Organizaciones Políticas enviado al Legislativo.



Explicó que la tercera disposición transitoria textualmente expresa: “La disposición que rige la elección de candidaturas del binomio presidencial se implementará de manera progresiva, como máximo antes de las elecciones generales 2024, con arreglo a las condiciones técnicas y presupuestarias requeridas para el efecto”.



Hizo tales precisiones luego de que el lunes circularan versiones en sentido que el TSE pretende, por la vía de las primarias, habilitar otro camino para la repostulación del presidente Evo Morales.



La Asamblea Legislativa analizará después de su receso, que comienza el lunes y se prolongará hasta mediados de julio, el proyecto de ley planteado por el TSE, anunció ayer la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño (MAS).