Chapetón teme ser encarcelada y ve intromisión política



27/06/2018 - 08:12:36

El Diario.- La alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, aseguró ayer que es “totalmente injustificado e injusto” el proceso judicial que enfrenta por la transferencia de un predio público a un privado hace 27 años, por lo que denunció que el Gobierno busca recluirla en la cárcel para desestabilizar su gestión municipal.



“En mi criterio, es un proceso totalmente injustificado e injusto, (…) nosotros asumimos que aquí hay una posibilidad de intromisión política absolutamente clara, porque es el Viceministerio de Transparencia quien pide mi reclusión en la cárcel de Obrajes”, afirmó.



La denuncia contra Chapetón fue presentada inicialmente por el diputado Rafael Quispe de Unidad Nacional (UN), donde también milita Chapetón y es dirigente. Luego, el Viceministerio de Transparencia se sumó al proceso e incluso solicitó al Juzgado Tercero Anticorrupción sancionar a la autoridad con la medida de detención preventiva.



SOLIDARIOS



El expresidente Carlos Mesa, mediante su cuenta en Twitter, expresó su total respaldo a la Alcaldesa de El Alto y consideró que la autoridad es víctima de una conspiración.



“Mi total respaldo y solidaridad con la alcaldesa Soledad Chapetón, víctima de una conspiración, por la vía de una arremetida que está criminalizando la política”, afirmó.



Asimismo, un grupo de 107 personas emitió un pronunciamiento público para manifestar su apoyo y solidaridad a la Alcaldesa.



Con la etiqueta “#SoleNoEstásSola”, este grupo aseguró que la autoridad, desde el inicio de su gestión, es “blanco de ataques constantes” por parte del Movimiento Al Socialismo (MAS), “partido hegemónico del poder central, que no se resigna haber perdido (en elecciones) una de las plazas políticas más importantes del país, a la que consideraba ‘su bastión’”.



QUISPE



En tanto, el diputado Rafael Quispe, quien presentó la demanda contra Chapetón, por presunto incumplimiento de deberes, busca ahora la manera de anular el juicio en contra de la autoridad militante de su propio partido político.



“Estamos analizando la posibilidad de retirar la denuncia, porque primero soy opositor al MAS y sí, es un cálculo político, porque si procede el proceso contra la alcaldesa de El Alto, yo estaría siendo funcional al MAS y no me voy a prestar a las intenciones de este partido, que es el más corrupto de nuestra historia”, afirmó Quispe.



SOL.BO



Javier Tarqui, el único concejal de Soberanía y Libertad (Sol.bo), en El Alto, cree que el MAS, al desear suspender a la autoridad del municipio, no estaría haciendo sólo a una persona sino a más de un millón de habitantes de la ciudad de El Alto.



“Si el MAS suspendiera a la alcaldesa estaría afectando a más de un millón de personas de la ciudad de El Alto, entonces vamos a pedir al Gobierno que respete el voto popular y otro que debe haber un debido proceso, esto quiere decir con una justicia independiente, imparcial y objetiva”, afirmó Tarqui.



MAS



El diputado del MAS Edgar Montaño cree que “es un argumento mal hecho” por el jefe de UN, Samuel Doria Medina, y que el MAS no tiene intenciones de “defenestrar” a la Alcaldesa, porque según las leyes corresponde asumir a un concejal de UN, porque son mayoría.



“Su jefe superior de la alcaldesa demandada y el diputado que la demandó, declaró que el MAS estaría detrás de la desestabilización de la Alcaldía de El Alto, por lo que sólo puedo decir que es un mal argumento y una estrategia mal elaborada; si los propios concejales de UN están peleando para ser futuros alcaldes”, manifestó el diputado del MAS.



En tanto, la diputada Mireya Montaño expresó que si Chapetón es detenida, un concejal de su partido será designado como Alcalde.



“En el caso que hubiera una suspensión de Soledad Chapetón quien asume es un concejal de su mismo partido, ellos decidirán. El MAS por ningún motivo puede asumir el cargo, porque estaría yendo en contra de la normativa”, afirmó.