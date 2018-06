CRE se alía con el Oncológico para luchar contra el cáncer de cuello uterino



26/06/2018 - 21:29:57

La Cooperativa Rural de Electrificación, CRE R.L. decidió ampliar su programa de salud para apoyar en la prevención y lucha contra la enfermedad que más golpea a las familias bolivianas: el cáncer de cuello uterino. Este nuevo programa social voluntario, está dirigido a paliar una deficiencia existente en el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano (IOOB).



Las estadísticas son alarmantes, al año se realizan en los diferentes centros de salud del departamento, 250.000 papanicolau, de los cuales sólo la mitad pueden ser leídos e interpretados en el Oncológico, gracias al apoyo de CRE. Es decir que más de 100.000 mujeres no se enteran de los resultados de su papanicolau.



“Cada día se mueren hasta cinco pacientes de cáncer de cuello uterino, una enfermedad prevenible que se ha constituido en un problema de salud pública, que nos afecta a todos. CRE siempre nos ha apoyado; aún más al grupo poblacional más vulnerable y desprotegido como es la mujer, núcleo de la estructura familiar y de la sociedad.”, sostuvo Marta Arrien, directora del Oncológico.



Explicó que este programa es el resultado de una planificación de hace más de dos años cuando CRE auspició la formación de cinco citotecnólogas, vislumbrando ya en ese entonces que uniendo esfuerzos se podía pensar a largo plazo; logrando implementar una nueva tecnología, un sistema informático adecuado y sobre todo el seguimiento que se le hará a cada paciente para garantizar el éxito del programa.



“Se aplicarán 20.000 pruebas en cuatro centros de salud. Es importante por el avance tecnológico que conlleva este test porque detecta inmediatamente si la persona tiene el virus o no y así se la puede atender; y por otro lado, reducirá los papanicolau innecesarios,” expresó, Miguel Castedo, presidente del consejo de Administración de CRE.



Castedo manifestó que este proyecto piloto con nueva tecnología que ya se utiliza en países como Chile, Brasil y Argentina, utiliza la técnica conocida como la Captura Hibrida 2, que permite detectar el virus con sólo una muestra y si la paciente tiene el virus del papiloma humano (VPH) pasa a la segunda etapa de seguimiento mediante un papanicolau y posterior tratamiento.



Para realizar este tipo de estudios el compromiso de CRE fue:

• Contratar asesoría externa para diseñar e implementar el proyecto piloto.

• Provisión de 20.000 reactivos de HPV con la tecnología CAPTURA HIBRIDA 2.

• Contratar a la experta de la UNASUR Silvina Paula Arrosi quien diseñó el proyecto piloto (Experiencia Argentina)

• Contratar al experto informático Javier Cristian Cruells quien diseño el software utilizado en Argentina, y lo adaptó para Bolivia.

• Capacitar a todos los actores (gobernación y municipio)

• Comprar 15.500 reactivos para el proyecto piloto *

• Existen compromisos no concluidos por parte del municipio, lo que ha atrasado el inicio del proyecto piloto





Antecedentes

Desde el 2015 CRE y el Oncológico, se unieron con el objetivo reducir el índice de mortalidad de mujeres causado por el cáncer de cuello uterino, que según estadísticas tiene una mortandad de hasta 5 mujeres por día.



En una primera etapa se incrementó la capacidad de revisión de 40.000 a 103.000 papanicolau por año (120.000 total en el Oncológico). Para ello CRE aportó con:



Pago de doble turno de trabajo a los Citotecnólogos existentes del IOOB

Lecturación de PAP’s pendientes

Formación de 5 nuevas Citotecnólogos en Chile durante 7 meses

Actualmente todas cuentan con ítems

Contratación de asesor español experto en acelerador lineal

Puesta en marcha del acelerador lineal

Pago de nivelación salarial (categorización) durante 6 meses a expertos de acelerador lineal

Ítems ya categorizados