Cartes retira su renuncia a la Presidencia y no jurará como senador

26/06/2018 - 19:13:35

El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, ha retirado su renuncia a la Presidencia, que presentó el pasado 28 de mayo para jurar como senador, cargo al que fue elegido en abril pasado.



La dimisión del mandatario no prosperó en el Congreso, debido a la oposición de algunos legisladores; acción que el mandatario catalogó como "gran pena".



Cartes es presidente desde 2013, pero fue electo senador en los comicios de abril, luego que fuera habilitado para candidatarse por la Corte Suprema de Justicia. Tras ganar, el Tribunal Superior de Justicia Electoral lo proclamó como legislador, pero para poder ejercer ese cargo debía renunciar a la primera magistratura del país, con la aprobación del Congreso.



Debido a la falta de consenso en el Parlamento para tratar el tema, Cartes no podrá jurar como senador en la ceremonia prevista para el próximo sábado 30 de junio.



De esta manera, el mandatario deberá continuar al frente de la Presidencia hasta el próximo 15 de agosto, cuando entregue el cargo a Mario Abdo Benítez, electo el 22 de abril.