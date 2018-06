Croacia terminó con puntaje perfecto tras vencer a Islandia



26/06/2018 - 16:29:50

Rusia, (ABI).- Croacia terminó con puntaje perfecto en el grupo "D", tras vencer 2-1 a Islandia, el martes, y clasificar con nueve puntos de nueve disputados, a los octavos de final del mundial de Rusia 2018.



Si bien Croacia tenía asegurado el primer lugar, Islandia tenía la posibilidad de clasificar si ganaba el partido, por lo que tuvo mayor iniciativa al momento de buscar el gol, sin embargo, los croatas golpearon primero, a los 53 minutos del compromiso, por intermedio de Badelij.



Islandia siguió arremetiendo el arco de Croacia y su figura, Sigurdsson, desde el tiro penal, marcó el empate para su selección, a los 76 minutos del segundo tiempo.



Con toda Islandia volcada al ataque, Croacia aprovechó una contra y Perisic marcó a los 90 minutos el gol de la victoria para su equipo.



El grupo "D" quedó de la siguiente manera: Croacia (9), Argentina (4), Nigeria (3), Islandia (1).



Los cruces de octavos de final para los dos clasificados del grupo quedaron definidos y jugarán primero del grupo "C" contra segundo del grupo "D" y viceversa, es decir chocarán Francia vs Argentina y Croacia vs Dinamarca.