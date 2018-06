Legislativo aprobará convocatoria para designación de nuevo Fiscal General tras receso



26/06/2018 - 16:22:31

La Paz, (ABI).- El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, informó el martes que la primera semana de agosto, tras el receso, la Asamblea Legislativa aprobará la convocatoria para la designación del nuevo Fiscal General del Estado.



Gonzales manifestó que la Comisión de Justicia Plural mixta de Diputados y Senadores presentará una propuesta de convocatoria para la selección de esa autoridad.



"Nosotros tenemos previsto después del receso, la primera semana de agosto, llevar adelante una Asamblea en la que tomemos en el pleno de la Asamblea de diputados y senadores, esa propuesta, ese proyecto ahí lo discutiremos y ahí lo ajustaremos, aprobaremos y a partir de ese momento empezarán a correr los plazos para que podamos completar todo el procedimiento" dijo a los periodistas.



El Presidente de la Cámara Alta dijo que se prevé que la posesión del nuevo Fiscal General se realice en octubre de este año, en cumplimiento del procedimiento de convocatoria, preselección y selección.



Anunció que se convocará a las universidades del país para que coadyuven en la evaluación y selección de los postulantes.



El titular del Senado adelantó que en ese proceso se valorarán los méritos, la formación académica y experiencia y que no tengan militancia política, entre otros.



"Personas que tengan una fuerte especialización en el tema penal, que es una de las especialidades que se va exigir, el tema de una trayectoria intachable en el ámbito público y privado, personas que no tengan antecedentes de no haber cometido delitos ni violencia intrafamiliar", agregó.