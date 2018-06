Montaño dice que médicos realizan un paro sin sentido en apoyo a la UPEA



26/06/2018 - 13:45:35

La Paz, (ABI).- La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, dijo el martes que el paro de 24 horas que acata esta jornada el Colegio Médico de La Paz en apoyo a la movilización por más presupuesto de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) es "un paro sin sentido".



"No se puede entender que se someta a miles de pacientes a una negligencia del Colegio Médico que no tiene absolutamente ninguna demanda pendiente, es un paro sin sentido", dijo a los periodistas.



Montaño convocó a los trabajadores en salud para que no acaten esa medida y atiendan a los pacientes, porque "no tienen ninguna responsabilidad en este conflicto y no tienen que ser afectados".



Manifestó que los galenos lo único que quieren es "agrandar" el conflicto de una manera "artificial" y bajo una "coordinación política".



Por su parte, el diputado opositor de Unidad Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos, dijo que no se justifica el paro médico porque perjudica a los pacientes.



"Necesitamos que de una vez (que) el Gobierno tenga que dar una solución al diálogo no a la imposición, porque este régimen está imponiendo. Por lo tanto, el Gobierno debe dialogar y no imponer y evitar que se den estos paros", mencionó.