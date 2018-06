Guillén: la UPEA no justifica para qué quiere más dinero

26/06/2018 - 13:44:45

La Paz, (ABI).- El ministro de Economía, Mario Guillén, dijo el martes que la Universidad Pública de El Alto (UPEA), que se moviliza hace más de un mes en demanda de mayor presupuesto, hasta la fecha no muestra ni justifica técnicamente para qué requiere más dinero.



Según Guillén, cuando se les preguntó, en reuniones anteriores, el destino que le darán a un mayor presupuesto, ellos no dieron una explicación.



"Ellos no muestran o no justifican para qué quieren el dinero. Cuando uno les dice para qué, ellos dicen "denos y nosotros vemos para que usamos", eso no es correcto", señaló el Ministro de Economía.



Manifestó que el Ministerio de Economía administra recursos públicos de todos los bolivianos, por lo que para asignar mayor presupuesto a cualquier entidad estatal, primero debe evaluar las necesidades "reales" de cada institución.



Recordó que ya se asignó este año a la UPEA una subvención ordinaria adicional de 70 millones de bolivianos que garantizar el normal funcionamiento de esa casa de estudios superiores.



"Lamentamos la decisión de la universidad, toda vez que hemos asignado este presupuesto en base a los comportamientos históricos de la universidad", agregó.



No obstante, ratificó que el Gobierno continúa abierto al diálogo para que, en función a sus requerimientos "reales", se puedan llegar a acuerdos que pongan fin a las movilizaciones de la UPEA.



La autoridad pidió a la UPEA no realizar huelgas de hambre ni exponer a los estudiantes a marchas "innecesarias", porque el diálogo "siempre ha estado abierto".