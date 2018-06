Mesa pide a Morales que no eche por la borda sus logros por un carácter autoritario

26/06/2018 - 13:38:21

El País.- El expresidente Carlos Mesa pidió al jefe de Estado, Evo Morales, que no tire por la borda sus aportes a la democracia, logrados principalmente en el periodo 2006-2009, por un carácter autoritario que solo busca mantenerse en el poder de manera ilegal.



“Le diría que está a punto de echar por la borda todo lo que él representó y simbolizó para Bolivia cuando fue Presidente el 22 de febrero de 2006 y sobre todo en el periodo que va desde su primer gobierno hasta la aprobación de la Constitución Política del Estado del 2009”, expresó Mesa en el programa No Mentirás de PAT.



Morales pese a que perdió el referéndum de febrero de 2016, que su mismo partido impulsó, para cambiar la Constitución Política del Estado (CPE) y permitir su repostulación, insiste con que se presentará como candidato en las elecciones generales de 2019. Un cuestionado fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional de 2017 le favoreció con la repostulación indefinida.



“Le diría que está a punto de echar por la borda esos logros porque está mostrando un carácter autoritario, porque cree que él y nadie más que él representa el proceso político que empezó el año 2006, porque hay un culto desmesurado a la personalidad y porque está decidió a quedarse en el poder pase lo que pase, independientemente de las normas democráticas”, apuntó.



La exautoridad le reiteró al Jefe de Estado que aún está a tiempo de rectificar su posición “reconociendo la voluntad popular” que el 21 de febrero le negó la posibilidad de reelegirse. Tras los resultados, el Gobierno argumentó que la oposición mintió a la población y que ésta con información supuestamente falsa votó en su contra.



Presidente “tú mismo has dicho gobernar escuchando al pueblo, gobernar escuchando al pueblo significa la palabra del pueblo no tiene mayor fuerza que cuando se vota, y en el voto del 21 de febrero el pueblo te ha dicho no a la repostulación por cuarta vez”.