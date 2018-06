Evo se ofende porque le llamaron señor Morales y pide a director escribir 100 hojas hermano presidente



26/06/2018 - 13:37:01

El presidente del Estado, Evo Morales, realizó una peculiar queja durante un acto público desarrollado en el municipio de Sacaba.

Y es que el primer mandatario se sintió "ofendido" porque el Director Distrital del Lugar el llamó "señor" y le asignó la tarea de escribir en un cuaderno de 100 hojas "hermano presidente".



"Este director distrital me ha ofendido: me han dicho señor Evo Morales, señor presidente. Señor será usted compañero con corbata, señor es de los señoríos, nosotros somos parte del pueblo", manifestó el mandatario, según reportó Erbol.



Morales le pidió que para perdonarse se compre un cuaderno de 100 hojas donde deberá escribir "hermano presidente, hermano presidente o compañero presidente. Así será perdonado, hermano director distrital. ¿Entendido? aprobado con aplausos".



Explicó que decir señor es referirse a los grandes gamonales de la aristocracia y de la burguesía con la que no comparte, porque entre vecinos son hermanos y compañeros que trabajan junto por el desarrollo local.