Enfermos con cáncer: Salud responsabiliza a la Gobernación de La Paz



26/06/2018 - 13:31:52

Página Siete.- El ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, responsabilizó a la Gobernación de La Paz por la falta de atención médica para los enfermos con cáncer y declaró su preocupación porque este tema no sea prioritario para el gobernador Félix Patzi. Pese a ello, anunció algunas posibles soluciones al drama que viven las personas que padecen de esta enfermedad y que decidieron asumir medidas de protesta para demandar atención de las autoridades.



Rocabado mencionó que la Gobernación cuenta con un presupuesto de 450 millones de bolivianos, pero no está viendo de dotar equipos y otros implementos para la atención de los enfermos con cáncer.



“Con mucha preocupación no se está viendo de dotar de las condiciones necesarias para que los pacientes sigan con los tratamientos (…). La Gobernación debería asumir responsabilidad”, deploró el ministro.



Ayer los enfermos con cáncer que recibían atención médica en el Hospital de Clínicas decidieron marchar y crucificarse en el puente de las Américas debido a la decisión de cerrar la Unidad de Radioterapia de ese nosocomio por al menos seis meses.



Como medidas a mediano plazo, el ministro indicó que se están construyendo centros de atención de medicina nuclear en la zona Sur de La Paz y la ciudad de El Alto, además del Hospital Alto Sur que tendrá un acelerador lineal. A esto se suma la instalación de una nueva unidad de radioterapia que de momento se encuentra en etapa de preinversión. “De esa manera responderíamos de manera integral el problema de cáncer”, precisó.



No obstante, al ser consultado por la necesidad inmediata de atención que requieren los enfermos con cáncer, el ministro dijo que se está viendo de firmar un convenio con la Caja Petrolera de Salud para que los enfermos puedan ser atendidos con alguna rebaja en el precio.



Anunció que hoy por la tarde se tendrá una reunión con los enfermos y familiares, quienes hoy protagonizan su segundo día de huelga de hambre al interior del Hospital de Clínicas.

Los familiares y enfermos con cáncer al interior de la unidad de radioterapia. Foto: APG.



Con pancartas y crespones negros, los familiares y enfermos con cáncer realizan su huelga de hambre en la unidad de radio terapia del Hospital de Clínicas. En las pancartas colgadas en puertas y paredes se leen mensajes dirigidos al gobernador Patzi, a quien cuestionan por qué está matando pacientes.



Asimismo, cuestionan al Gobierno nacional, particularmente al presidente Evo Morales, de no atender oportunamente la necesidad de este sector que desde hace años exige mejores condiciones y acceso médico para enfrentar el cáncer.