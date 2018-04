Trump: Irán no hará armas nucleares

27/04/2018 - 19:40:04

VOA.- El presidente Donald Trump ofreció una conferencia de prensa conjunta con la canciller alemana, Angela Merkel, luego de participar de una reunión de trabajo en la Casa Blanca el viernes, en la que no definió si EE.UU. se retira del acuerdo nuclear con Irán, pero dejó claro que Irán “no hará armas nucleares”.



“En nuestras reuniones de hoy, la canciller y yo discutimos sobre Irán…Debemos asegurarnos de que este régimen asesino ni siquiera se acerque a un arma nuclear y de que Irán termine con la proliferación de misiles peligrosos y su apoyo al terrorismo”, dijo el presidente Trump.



A la pregunta de los periodistas si ante la ausencia de un nuevo acuerdo con Irán, Estados Unidos tendría un plan B, como el uso de la fuerza militar, el presidente Trump prefirió no responder y señaló que “no es apropiado hablar de eso, pero lo que les puedo decir es que ellos no harán armas nucleares”.



Por su parte, la canciller alemana reconoció que el acuerdo actual no es del todo perfecto, pero al igual que su aliado, Francia, no están dispuestos a abandonar el acuerdo.



El presidente Donald Trump también habló sobre el histórico encuentro de las dos Coreas e indicó que espera ver un futuro de “paz, prosperidad y armonía” en toda la peninsula de Corea, que no solo se centre en un brillante futuro para la gente de Corea sino para todo el mundo.



“Sin embargo, en pos de ese objetivo, no repetiremos el error de las administraciones pasadas. La presión máxima continuará hasta que ocurra la desnuclearización. Espero con ansias nuestra reunión”, indicó Trump al referirse a la próxima cumbre entre el líder norcoreano Kin Jong UN y el presidente estadounidense.



De igual manera, Trump y Merkel discutieron sobre el compromiso financiero de los miembros de la OTAN.



Mientras Trump presionó a los países europeos para que gasten al menos el dos por ciento de su PBI en defensa, Merkel indicó que su país aumentará su gasto en defensa al 1,3 por ciento del PBI, pero reconoció que está muy por debajo del objetivo del dos por ciento, pero dijo que Alemania apunta a ese objetivo con el tiempo.



Con respecto a las relaciones comerciales, Trump se quejó de la Organización Mundial de Comercio y pidió “relaciones comerciales justas y recíprocas con nuestros amigos y aliados”.



Alemania espera llegar a un acuerdo con EE.UU. sobre los aranceles impuestos al acero y al aluminio, pero no se produjo ningún acuerdo durante el encuentro.