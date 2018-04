Morales celebra 10 años de Entel nacionalizada y anuncia trasmisión del Mundial Rusia 2018



27/04/2018 - 19:14:32

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales celebró el viernes los 10 años de la nacionalización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) y anunció que esa operadora transmitirá en vivo los 64 partidos del Mundial de Rusia 2018.



Morales recordó que el 1 de mayo de 2008, en el marco de su política de recuperación de las empresas capitalizadas, firmó el decreto supremo para nacionalizar Entel que, en ese entonces, estaba en manos de la italiana Euro Telecom, firma extranjera que privatizó esa compañía en 1996.



"No nos tembló la mano para firmar el decreto supremo de recuperar nuestra empresa de comunicación como es Entel; Entel va a transmitir los 64 partidos del Mundial Rusia 2018", destacó en el acto conmemorativo de la telefónica.



El mandatario dijo que "no nos equivocamos con la nacionalización de Entel", porque la administración estatal permitió duplicar sus utilidades en beneficio del país, de 70 millones de dólares en 2007 a 155 millones en 2017.



Agregó que la nacionalización de Entel permitió recuperar una empresa para beneficio de los bolivianos, porque sus utilidades financian bonos sociales y no van al extranjero como en la era de la capitalización.



"Las utilidades de Entel no son para Evo o para Álvaro (García Linera, vicepresidente), las utilidades son para el pueblo", agregó.



Morales indicó que la nacionalización de Entel fue gracias a la decisión del pueblo boliviano que permitió implementar en el país un instrumento político que impulsó la liberación de poderes extranjeros que impusieron por más de 20 años la privatización de empresas y recursos naturales.