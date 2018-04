Mineros critican a empresarios por negarse a compartir ganancias con trabajadores



La Paz, (ABI).- El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Orlando Gutiérrez, cuestionó el viernes la posición de los empresarios por oponerse a compartir sus ganancias con los trabajadores y declararse en estado de emergencia tras el acuerdo sobre el incremento salarial para este año.



"Es el pensamiento de los empresarios, no lo ven desde el punto de vista de los trabajadores; por lo tanto, creemos que se ha llegado a un acuerdo y eso es lo que se debe respetar. Por más que estén en bonanza (los empresarios), las utilidades nunca son compartidas con los trabajadores", dijo a los periodistas.



El miércoles, el Gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana acordaron un incremento salarial para este año de 5,5% al haber básico y 3% al mínimo nacional.



Según el dirigente de los mineros, los datos económicos expuestos por el Gobierno sobre las utilidades de las empresas privadas en los últimos años dan cuenta de una bonanza para el sector que no fue compartida debidamente con sus trabajadores.



A su juicio, el Gobierno nacional entendió las necesidades de los trabajadores al acordar un incremento salarial "justo" para este año y garantizar, con proyecciones técnicas, el pago del segundo aguinaldo en diciembre.



Gutiérrez remarcó que el incremento salarial de 5,5% al haber básico y 3% al mínimo nacional cuida la economía del país y no afecta a las ganancias de los empresarios.