Rada pide a Doria Medina aclarar relación con Isaac Oso Chavarría antes de atacar a Morales



27/04/2018 - 17:00:56

La Paz, (ABI).- El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, pidió el viernes al empresario y político opositor, Samuel Doria Medina, aclarar la relación que tuvo con el extinto Isaac "Oso" Chavarría, considerado uno de los peces gordos del narcotráfico, antes de atacar al presidente Evo Morales e intentar vincularlo con ese delito.



Doria Medina intentó vincular en las últimas horas al Gobierno con el boliviano Rómer Gutiérrez, que fue condenado a principios de este mes en Brasil por tráfico de drogas.



Gutiérrez tenía tres cuentas de Facebook con fotos en las que aparecía con ministros y el Presidente, según el reporte de medios locales.



"Si eres un presidente que lideras a unos cocaleros cuya coca en su gran parte va a la cocaína, no puedes tener selfis con narcos y quedarte callado. Evo debe explicar al país su nexo con este narco", escribió Doria Medina en su cuenta en Twitter.



A contramano, Rada deploró que Doria Medina busque forzar una relación entre el jefe de Estado y Gutiérrez a través de fotos sacadas al azar con el público y en actos de masas.



Doria Medina, "de manera absolutamente impertinente y forzada, trata de mostrar una especie de relación entre el Presidente y este personaje (...) Qué autoridad moral tiene el señor Doria Medina para venir a hablar de fotos, siendo que él tiene una foto que nunca explicó convincentemente al país sobre la relación que él mantenía con Isaac "Oso" Chavaría", subrayó en una conferencia de prensa.



Rada recordó que la relación entre Chavarría y Doria Medina, ex ministro de Planificación en el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993), fue descubierta por una fotografía que el rotativo El Diario publicó el 2 de marzo 1994.



Además, Doria Medina fue implicado en el denominado caso "narco vínculos", por el que varios dirigentes de su ex partido político MIR fueron investigados, aunque solo Óscar Eid Franco fue sentenciado y estuvo preso.



La foto de Doria Medina y Chavarría fue tomada en la hacienda del extinto narcotraficante en Beni.



"Ya que le gusta hablar de fotos, allí está esa foto y que nos diga qué hacía él junto con Isaac "Oso" Chavarría", insistió Rada.