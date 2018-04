Sin prórroga: este lunes 30 vencerá el plazo para declarar y pagar el IUE



27/04/2018 - 13:34:44

Opinión.- El presidente del Servicio de Impuestos Nacional (SIN), Mario Cazón, reiteró que el lunes 30 de abril de 2018 vence, impostergablemente, el plazo para el pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE); y reiteró que este sábado 28 de abril la Administración Tributaria atenderá en todo el país de 09:00 a 13:00 horas, mientras que este lunes Entidades Financieras extenderán su horario, incluso hasta las 19:00 horas, para recibir pagos del IUE.



Durante la inauguración de la Feria Internacional de Cochabamba, realizada la noche del jueves, Cazón recalcó a los contribuyentes que "el vencimiento para el pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas es el lunes 30 de abril de 2018. No hay ninguna prórroga para el pago de este impuesto".



"Quiero recordar -reiteró Cazón- a todos los contribuyentes de Cochabamba, Santa Cruz, La Paz y de todo el país, que deben pagar el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que deben cumplir con esta obligación tributaria impostergablemente hasta este lunes 30 de abril".



También recordó que Impuestos Nacionales atenderá con carácter extraordinario este sábado 28 de abril de 09:00 a 13:00 en todas sus Gerencias Distritales, Gerencias Grandes Contribuyentes (GRACO) y Agencias Distritales, para asistir a los contribuyentes en la declaración del IUE.



Además que este lunes 30 de abril Entidades Financieras atenderán en horario extendido, en algunos casos hasta las 19:00 horas, para recibir pagos del IUE.



Las Entidades Financieras que extenderán su atención, este lunes 30 de abril, son Banco Unión S.A., Banco Nacional de Bolivia (BNB), Banco Fassil, Banco Mercantil Santa Cruz, La Primera EFV y PRODEM.



El contribuyente también debe tomar en cuenta que este lunes 30 de abril el sistema electrónico de pagos UNINET de Banco Unión S.A., estará habilitado hasta las 21:00 horas.



Cazón, además, aclaró que por un "pedido de los contribuyentes", Impuestos Nacionales amplió, mediante la Resolución Normativa de Directorio (RND) N° 101800000010, el plazo para la presentación digital y física de los Estados Financieros, Memoria Anual y documentación correspondiente hasta el 30 de mayo de 2018.



"Pero de ninguna manera -afirmó Cazón- significa la ampliación del plazo para el pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que vence indefectiblemente el lunes 30 de abril de este año. Por tanto, pido a los contribuyentes que tomen en cuenta esta información".



En reiteradas oportunidades la Administración Tributaria recordó a los contribuyentes que este 30 de abril vence el plazo de pago del IUE para las empresas de los sectores de comercio, servicios, seguros, banca y otros, que cerraron su gestión el 31 de diciembre de 2017.



Formularios para la declaración IUE

Los contribuyentes del Régimen General deben presentar la Declaración Jurada a través de los Formularios Nº 500, para empresas obligadas a llevar registros contables; 520, para empresas no obligadas a presentar registros contables; 501, para transportistas, que prestan servicio público de transporte interdepartamental de pasajeros y carga; y 510, para Profesionales Liberales u Oficios.



Al contribuyente le conviene pagar hasta el lunes 30 de abril el IUE, porque le sirve como un pago a cuenta del Impuesto a las Transacciones (IT) por el periodo fiscal correspondiente a mayo 2018, que se declara en junio de esta gestión.