Semapa sufrió daño económico de Bs 3,2 millones por despidos ilegales: Cochabamba



27/04/2018 - 13:32:25

Opinión.- El concejal Edwin Jiménez (Único) denunció que existe un daño económico de 3,2 millones de bolivianos por pago de salarios devengados y resarcimiento a funcionarios del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) que fueron despedidos de manera irregular.



“Han sido seis funcionarios despedidos de manera irregular y la autoridad jurisdiccional ha determinado su reincorporación y han recibido la remuneración que les correspondía por el tiempo que no han trabajado por un despido ilegal”, apuntó Jiménez.



Resaltó que, en algunos casos, los funcionarios recibieron hasta 600 mil bolivianos, que fueron depositados a los demandantes a fines de 2017. Se estima que el daño económico es mayor debido a que existen más procesos por despidos irregulares.



“Sólo se está hablando de los procesos llevados por el juzgado primero, pero hay más juzgados donde existe la misma situación”, dijo EdwinJiménez.



Por otro lado, la autoridad resaltó que Semapa debió iniciar un proceso al gerente que tomó la decisión de ejecutar despedidos de manera irregular.



“Si por la decisión de una autoridad se causa el daño a una institución, la institución tiene la obligación de iniciarle un proceso”, resaltó.



La autoridad envió una nota a la gerencia de Semapa solicitando detalles del daño económico que sufrió la empresa y si se inició un proceso de acción de repetición contra el gerente que destituyó a los trabajadores de manera irregular. En otro aspecto, se desconoce cómo es que los funcionarios fueron restituidos a sus fuentes laborales, puesto que no existían los mismos ítems a disposición.



A esta situación se suma que, según algunas fuentes cercanas a Semapa, se regularizó la situación de 50 trabajadores bajo una resolución de 2017.



En tanto, el gerente de Semapa, Gamal Serhan, que se encuentra actualmente con licencia, no presentó declaración alguna sobre el caso. Otro caso de despidos irregulares en Semapa se dio durante la gerencia de Leonardo Anaya.