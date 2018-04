TCP aclara que sus sentencias están por encima de los fallos de jueces de garantías



27/04/2018 - 13:22:11

Correo del Sur.- El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Petronilo Flores, señaló enfáticamente este viernes que las sentencias del TCP prevalecen frente a las decisiones de los tribunales o jueces de garantías.



Flores dijo que desconoce los antecedentes del fallo del juez cruceño, sin embargo, aclaró que de acuerdo con la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional (CPC), Bolivia ha adoptado el control de constitucionalidad concentrado y bajo este criterio "son las sentencias del TCP las que prevalecen frente a las decisiones de los tribunales o jueces de garantías", recalcó.



Recordó que una sentencia del TCP dispuso el congelamiento de las regalías del campo gasífero Incahuasi entretanto se cumpla con dos condiciones: la realización de un nuevo procedimiento de delimitación y el estudio técnico para determinar si los reservorios son compartidos o no.



La autoridad se refirió al tema un día después que el juez de garantías en Santa Cruz, Alberto Guzmán, admitiera una acción de amparo por encima de la sentencia del TCP al disponer el descongelamiento de las regalías, fallo que también será conocido en revisión por este Tribunal.



"No tenemos conocimiento de los antecedentes y los hechos presentados ante el juez de Santa Cruz que viabilizó el descongelamiento de cuentas, no es conveniente emitir algún criterio al respecto sino significaría adelantar opinión", sostuvo.