¿Cómo cargar tu celular cuando no tienes electricidad?

27/04/2018 - 12:52:51

El Comercio.- Si estás en medio de un desastre natural como un huracán, una inundación o un terremoto, una de las primeras cosas que suelen ocurrir es que se cae la red eléctrica.



También se imposibilita el acceso a la electricidad en situaciones menos comprometidos, como cuando estás acampando en la montaña. Cualquiera que sea el caso, estos tres pasos te ayudarán a cargar tu móvil durante este tipo de situaciones.



¿Qué necesitas?



Necesitas unos elementos básicos para cargar tu celular: el adaptador USB para el encendedor del automóvil, el cable del propio teléfono, una pila de 9 voltios, un clip metálico y un resorte de lapicero o una llave.



Lo que vas a hacer es conducir electricidad desde la batería hacia el celular. Moverás partículas eléctricamente cargadas utilizando un medio de transmisión, es decir, un conductor eléctrico, que en este caso será un clip metálico. Formarás un pequeño campo eléctrico artesanal -de baja intensidad- que al menos te permitirá hacer llamadas de emergencia o enviar mensajes.



Las baterías o pilas cuentan con dos terminales. Uno de ellos tendrá un signo positivo y el otro uno negativo. Al cablear estos dos polos, los electrones fluyen tan rápido como pueden desde el polo negativo hacia el polo positivo. Para generar este campo eléctrico usamos un objeto metálico, porque los metales son buenos conductores de la electricidad.



Permiten el flujo de los electrones desde un punto hacia otro. En este caso, lo primero que hacemos es abrir el clip metálico y enrollarlo en el polo negativo de la pila.



Como muestra la imagen, una parte del clip queda hacia arriba y la otra hacia el exterior.

Las baterías tienen dos polos que requieren entrar en contacto para generar electricidad. (Foto: YOUTUBE/MUNDO TOP)



Paso 2: poner el adaptador del automóvil en polo positivo de la batería



Lo siguiente es ubicar el adaptador del automóvil sobre el otro polo. Ahora estamos listos para generar el campo eléctrico.

En este caso usarás un clip, pero también podría ser el resorte de un bolígrafo. (Foto: YOUTUBE/MUNDO TOP)



Paso 3: Empujar el clip hacia la parte metálica que está en el costado del adaptador



Lo único que falta es que los dos metales hagan contacto -el clip con la parte metálica del adaptador- para que fluyan los electrones y así entonces se genere electricidad.



Para cargar el celular tienes que enchufarlo a la toma del USB, de la misma forma en que lo cargas cuando lo enchufas a una computadora.



Todas las pilas o baterías contienen electrolitos y otras sustancias químicas que reaccionan entre sí, haciendo que los electrones comiencen a moverse frenéticamente y produzcan energía. Entonces lo que se genera es una conversión de energía química a energía eléctrica.



Sin esta fiesta de los electrones, no podríamos conservar la energía en pequeños dispositivos que nos pueden salvar la vida cuando no estamos conectados a la electricidad.

Este método casero para cargar el celular no es el único. Basta con que te des una vuelta por Internet y descubrirás varias ideas parecidas -otras no tanto- que funcionan con el mismo principio.