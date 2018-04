Descubren en Ruanda fosas comunes con más de 2.000 cuerpos



27/04/2018 - 12:29:15

RT.- Varias fosas comunes que podrían contener más de 2.000 cuerpos fueron descubiertas por las autoridades de Ruanda casi 25 años después del genocidio perpetrado en ese país africano en 1994.



El hallazgo se considera uno de los más importantes de los que se han hecho en Ruanda en mucho tiempo. Algunos ruandeses se manifestaron consternados de que los habitantes de la localidad donde se descubrieron las fosas, cerca de Kigali, ocultaran su existencia durante tanto tiempo.





