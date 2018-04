Entre lágrimas: Andrés Iniesta anuncia su salida del FC Barcelona

27/04/2018 - 12:25:15

RT.- Andrés Iniesta, capitán del FC Barcelona, ha confirmado este viernes que dejará de pertenecer a ese equipo cuando termine la temporada.



"Esta conferencia es para anunciar que es mi última temporada aquí", ha comunicado el mediocampista durante una rueda de prensa en el Camp Nou, en la que ha agregado: "Es un día muy difícil para mí, decir adiós a mi casa y mi vida es muy complicado".





El futbolista ha explicado que es consciente de "la exigencia de jugar aquí año tras año en todos los sentidos" y "la responsabilidad de ser capitán", así que ha optado por ser "honesto conmigo mismo y con el club" y terminar su etapa como azulgrana "este año".



Entre sus motivos, Iniesta ha detallado que "siempre he entendido que este club, que me acogió con 12 años, se merece todo" y que "en el futuro más cercano no podría darle lo mejor de mí en todos los sentidos", con lo cual ha estimado que esta "es la mejor manera de acabar: con sensaciones positivas, ganando títulos".



El autor del gol que le dio el triunfo a España en el Mundial de Sudáfrica 2010 no ha aclarado qué le deparará el futuro porque todavía "hay cosas por hablar, por cerrar", aunque ha confirmado que "no competiría" contra el FC Barcelona: "Todos los escenarios fuera de Europa pueden ser. Al final de temporada sabremos el lugar".



