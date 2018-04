Según Washington: Bolivia entre los países opositores a EE.UU. en la ONU



27/04/2018 - 12:10:30

RT.- Israel, Reino Unido, Francia, Ucrania y Canadá están entre los países que se posicionaron con más frecuencia del lado de Washington en las votaciones en la Asamblea General de la ONU en 2017. Mientras que Bolivia y otros países están entre los opositores.



Así lo expone un informe del Departamento de Estado de EE.UU. divulgado recientemente en la página web de la institución.



El documento analizó cómo votaron los distintos países miembros de la ONU en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General del organismo y si sus votos coincidieron o no con los de EE.UU. Los datos del informe demuestran que durante el examen de 93 resoluciones en la Asamblea General de la ONU a lo largo del 2017, la coincidencia de voto del resto de naciones con el de EE.UU. fue solo del 31 %. Se ha observado una drástica caída en este porcentaje, que en 2016 era del 41 %.



Los países que mostraron más concordancia con Washington –el Departamento de Estado los tildó de "aliados"- son, en orden decreciente, Israel, Micronesia, Canadá, Islas Marshall, Australia, Reino Unido, Francia, la República de Palaos, Ucrania y la República Checa.



Por el lado contrario, las naciones con una menor coincidencia de voto con el país norteamericano fueron Zimbabue, Burundi, Irán, Siria, Venezuela, Corea del Norte, Turkmenistán, Cuba, Bolivia y Sudáfrica.

"No es un rendimiento aceptable para nuestra inversión"



El jueves, la misión permanente de EE.UU. ante la ONU divulgó un comunicado con un comentario sobre los resultados de este análisis.



En el mensaje, la embajadora de Washington ante el organismo, Nikki Haley, se indignó porque la media de la concordancia de votos con EE.UU. fuera solo del 31 %, cuando su país es el mayor inversionista en Naciones Unidas.



"El pueblo estadounidense paga el 22 % del presupuesto de la ONU, más que los siguientes tres mayores países donantes juntos. A pesar de esta generosidad, el resto de la ONU votó con nosotros solo en el 31 % de las ocasiones, una tasa más baja que en 2016. Esto se debe a que nos preocupamos más sobre estar en lo cierto que en lo popular", argumentó Haley.



"De cualquier modo, este no es un rendimiento aceptable para nuestra inversión", agregó la embajadora.