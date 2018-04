Postergan elección de reemplazante de Alcalde de Cochabamba



Cochabamba, (ABI).- Los miembros de Unidad Demócrata (UD) en el Concejo Municipal postergaron para una sesión extraordinaria la elección del reemplazante temporal del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, quien cumple una detención domiciliaria por la compra con sobreprecio de útiles y mochilas escolares de este año, informó el viernes el vicepresidente del ente deliberante edil, Joel Flores.



"Lamentablemente vamos a esperar la voluntad del presidente de este Concejo, Iván Tellería, representante de UD, para que convoque a una sesión extraordinaria. Ojalá lo haga", dijo a los periodistas.



El sábado pasado, el juez cautelar, Fernando Pérez, dictó detención domiciliaria, con resguardo policial, para el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, además de una fianza de 200.000 bolivianos, la prohibición de acercarse a dependencias ediles y no mantener contacto con funcionarios municipales, entre otras medidas.



Flores explicó que el reemplazante temporal debió ser escogido en la sesión del Concejo Municipal instalada hoy, viernes, por un pedido de seis concejales.



Sin embargo, informó que en esa sesión sólo se dio lectura al informe jurídico sobre la legalidad de la solicitud de los representantes ediles.



Dijo que el presidente del Concejo Municipal decidió cerrar la sesión, en una actitud que calificó de decisión "dilatoria, política y que retrasa y perjudica a Cochabamba porque le deja sin un alcalde oficialmente elegido en suplencia".



"Pero quiero advertir que si el titular del Concejo no convoca ahora a una sesión extraordinaria, voy a ver la forma jurídica de que el vicepresidente convoque a la sesión extraordinaria más adelante", advirtió.



El concejal del Frente Único, Edwin Jiménez, dijo que el reemplazo de Leyes es urgente porque la Alcaldía de Cochabamba tiene 29 tareas paralizadas por falta de su máxima autoridad ejecutiva.



La concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rocío Molina, que denunció el caso de la compra de útiles y mochilas con sobreprecio, fue impedida de ingresar a la sesión por un grupo de gremiales simpatizantes de Leyes.



"He sido correteada por varios comerciantes", denunció Molina.



El pasado 3 de abril, la concejal del Movimiento Al Socialismo presentó una denuncia formal contra la Alcaldía de Cochabamba tras recibir información de que los útiles y las mochilas fueron provistos por la empresa accidental "26 de Febrero", que compró el lote en China en más de 2,3 millones de bolivianos, pero el Gobierno municipal pagó 12,4 millones de bolivianos por ese material educativo.