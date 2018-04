Farías quiere levantar a un equipo que no tuvo preparación

27/04/2018 - 09:06:39

El Diario.- El entrenador atigrado, a poco de retornar a La Paz puso sobre el tapete la mejoría que experimentó el elenco atigrado.



El técnico de The Strongest, César Farías, indicó que su equipo ha demostrado una mejoría no obstante no tuvo una buena preparación previa. Además, aclaró que hoy los objetivos son diferentes al del año pasado, por los motivos que explicó con carácter previo.



“Estamos atravesando una transición de lo que es lógico, es difícil de explicar, porque la gente quiere ganar, pero el fútbol necesita tiempo, este equipo tiene atrevimiento a pesar de los errores”, dijo Farías al momento de pisar suelo paceño, luego de perder con Atlético Tucumán (3-0), por la Copa Libertadores de América.



La realidad del cuadro atigrado es compleja porque debe ganar a Libertad (el 3 de mayo) y a Uruguay (el 17 de mayo) en Montevideo. Las tres unidades que consiguió en el primer duelo con los uruguayos (2-0), lo dejó en el último lugar porque perdió tres partidos seguidos.



Sin embargo, el entrenador venezolano consideró que el juego atigrado ha mejorado desde que llegó y una muestra se dio en Tucumán al tener mayor tiempo la posesión del esférico.



“Las posibilidades no son fáciles, tenemos que ir al cien por ciento en el tema de resultado. Luego tuvimos 60 por ciento de efectividad en campo contrario(frente a Tucumán) y es difícil lo que logró el equipo”, agregó el entrenador.



Farías recordó que el año pasado tuvo la opción de trabajar durante un año con jugadores que entendieron como romper el planteamiento defensivo del cuadro rival. Y su idea era trabajar ahora en el receso en el exterior, y traer refuerzos para mejorar el juego del equipo.



“Nos falta rompimiento de atrás que lo conseguíamos (el año pasado) con Alejandro Chumacero, Diego Bejarano, con Matías Alonso y obviamente tuve un año trabajando con ellos y ahora estoy un mes”, apuntó.



El Tigre debe pensar en jugar con Libertad de Paraguay que perdió ayer con Peñarol (1-0), pero sigue en el primer lugar del grupo C, con 9 unidades. El cuadro paraguayo quedrá sellar su clasificación a los octavos de final en su visita a La Paz.



“Estamos mal en tema de resultados, pero estamos bien en el rendimiento. El año pasado queríamos ganar la Copa Libertadores, ahora la idea es tratar de pasar de fase”, finalizó Farías en la conferencia de prensa que realizó en los pasillos del aeropuerto de la ciudad de El Alto.