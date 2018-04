Baldivieso asegura que no fue despedido y dice que rescindió de mutuo acuerdo

27/04/2018 - 09:05:22

Opinión.- El exfutbolista y entrenador, Julio César Baldivieso, rechazó ayer la versión de que fue despedido de la dirección técnica de la selección de Palestina y aseguró que rescindió el contrato de mutuo acuerdo.



“Hicimos un análisis con el cuerpo técnico y pusimos nuestro cargo a disposición, para cuidar nuestra integridad física, además, nos encontramos con un fútbol poco profesional porque hay futbolistas que prefieren ir a la universidad o a trabajar que entrenar en la Selección. Son cosas que nos han chocado y no podemos trabajar tranquilos”, dijo.



Sin embargo, según el sitio oficial del fútbol palestino, http://www.footballpalestine.com, el presidente de la Asociación Palestina de Fútbol, Jibril Rajoub, explicó que se tomó la determinación de romper el vínculo con el entrenador porque el comité técnico había recomendado el despido del boliviano.



Rajoub dijo que el personal dirigido por Valdivieso no logró "integrarse con la federación y los jugadores" y se quedó corto en términos de "resultados y comportamiento”.



En su campaña al frente de Palestina, Baldivieso logró dos triunfos, un empate y una derrota, “todos los partidos como visitante”.

“Fuimos a un lugar que no conocíamos, pero estoy agradecido por trabajar en ese país y dirigir algunos partidos. No es lo que esperaba”, dijo el cochabambino.