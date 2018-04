U: Dirigencia cumple y los futbolistas jugarán



27/04/2018 - 08:59:19

Correo del Sur.- La dirigencia cumplió con el pago a los jugadores y garantizó la presencia del equipo profesional para el partido de este domingo (15:00), frente a San José, en Sucre.



El primero de los dos compromisos de cancelación se hizo efectivo ayer, cuando el gerente del club capitalino, David Bejarano, se aproximó al entrenamiento del primer plantel y entregó el cheque por $us 25.000 que salda la deuda salarial de febrero.



Hasta antes de ese momento, cerca a las 16:50, los jugadores se encontraban entrenando en el óvalo del estadio Patria, cumpliendo con su parte del trato: levantar el paro y trabajar.



Con este primer pago –exigido en la reunión de conciliación del martes entre ambas partes–, los futbolistas se presentarán este domingo al cotejo que tienen programado contra los santos, correspondiente a la última fecha de la primera fase del Torneo Apertura.



Ahora, la dirigencia debe pensar en cancelar los sueldos de marzo hasta el 10 de mayo para evitar un nuevo paro que ponga en suspenso no solamente el campeonato, sino también la categoría de Universitario (ya no podrá presentar un equipo juvenil y de hacerlo, descenderá).



Sin embargo, hasta esa fecha ya se habrá sumado un nuevo mes de salarios por pagar (abril) y la dirigencia estudiantil deberá trabajar en la parte administrativa para evitar que el dinero por concepto de auspiciadores no quede estancado.



EQUIPO DEFINIDO



El DT Oscar Sanz cumplió con la práctica de fútbol programada y comenzó a delinear el posible equipo titular.



Luego de haber presentado a su equipo juvenil hace una semana frente a Wilstermann, el estratega estudiantil recuperó a José Báez –sancionado con un partido por acumulación de tarjetas amarillas–, como principal novedad.



En el “picadito” de ayer, alineó con Eder Jordán en el arco; Oscar Baldomar, Báez, Jorge Ayala y Ricardo Verduguez en defensa; Marcos Andia, Leandro Maygua, Rodrigo Borda, Dustin Maldonado y José Sardón en el mediocampo; y Federico Miño en la delantera.