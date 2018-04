Directiva no se reúne y elección de alcalde suplente es incierta: Cochabamba

27/04/2018 - 08:55:14

Los Tiempos.- Hasta finalizar el día de ayer, los concejales que forman parte de la directiva del Concejo Municipal, no se reunieron para definir si la elección de un alcalde suplente ingresará a la agenda de temas a tratar durante la sesión que se desarrolla hoy.



Funcionarios del Concejo manifestaron que, pese a que se anunció la reunión de la directiva para las 18:00, ninguno de los integrantes de ésta —Iván Tellería, Joel Flores y Karen Suárez— se presentaron para determinar la agenda que guiará la sesión.



“Me estaban convocando para antes de mediodía, luego en la tarde, finalmente no hubo reunión, porque en ningún momento se confirmó la hora. Sin embargo, eso no impedirá que la sesión se desarrolle mañana”, comentó el vicepresidente del Concejo, Joel Flores. Recalcó que aunque la elección de un alcalde suplente no esté prevista en la agenda, cualquier concejal podrá proponer incluir ésta. Este medio intentó contactar a los concejales demócratas Karen Suárez e Iván Tellería, pero no contestaron las llamadas.



“Hemos solicitado que se trate este tema y esperamos que se dé, somos seis concejales que apoyamos esto, toda la bancada del MAS (cuatro), el concejal Edwin Jiménez y Rosemary Llusco (Demócrata)”, apuntó Flores.



En la entrada del Concejo se publicó la orden del día de la sesión programa para hoy, sin embargo, no se especificaron los temas a tratar. La lista mencionó: “Asuntos de la directiva, informe de comisiones y asuntos en mesa”.



Pese a que la directiva no se reunió para definir la agenda, algunos temas podrán ser incorporados por la urgencia que representen.



“La elección del alcalde de todas maneras se puede dar sin que esté prevista, un concejal puede proponer un asunto en ese momento y se lo incluye a la agenda de la sesión”, dijo Flores. Agregó que se prevé que todos los concejales estén presentes por la situación que vive el municipio ante la detención domiciliaria del alcalde José María Leyes y la necesidad de designar un suplente de la Máxima Autoridad Ejecutiva.



“El alcalde tiene más de 29 funciones que cumplir, ya sea titular o suplente; no es como los secretarios dicen, que sin su presencia es todo normal; él debe firmar cheques, planillas, instructivos y otros que cada día deben sumar más de 100, por eso es tan importante que se designe un suplente”, apuntó el concejal Sergio Rodríguez (MAS).



A una agenda incierta se suma que la bancada de Demócratas no se reunió para definir el nombre del candidato a alcalde suplente en caso de darse una elección el día de hoy. Según la normativa, el suplente debe pertenecer al mismo partido político del alcalde que será definido por los concejales de la misma bancada.



“De ninguna manera nosotros nos hemos reunido para definir un nombre, pero, para mí, los seis concejales estamos habilitados para ser alcaldes o alcaldesa”, comentó el concejal Demócrata Carlos Coca. Agregó que su presencia en la sesión de hoy aún no está confirmada, ya que solicitó licencia por cita médica. Asimismo, las concejales Beatriz Terán y Rosemary Llusco solicitaron licencia para la sesión.



Flores descartó que no exista quórum suficiente para la posible elección de un alcalde suplente, y, en caso de ausencia, manifestó que se incurrirá en un “incumplimiento de deberes”. La sesión se inicia 8:30 en el salón principal.







DATOS



Seis concejales piden elegir suplente. Los concejales afines al MAS, Rocío Molina, Celima Torrico y Sergio Rodríguez solicitaron realizar la elección de un alcalde suplente. A ellos se sumaron la concejal demócrata Rosemary Llusco y el concejal, Edwin Jiménez (único).



Suplente debe ser del partido de Alcalde. Según el reglamento del Concejo Municipal, el concejal que supla a la máxima autoridad del municipio deberá pertenecer al mismo partido del alcalde que solicite licencia por impedimentos.



A 6 días de detención de Alcalde, no hay suplente. A seis días de la decisión judicial que determinó la detención domiciliaria para el alcalde José María Leyes, por el caso de mochilas con sobreprecio, el Concejo no eligió un alcalde suplente. La bancada de los Demócratas dilata el proceso y espera que autoridad judicial retire medidas sustitutivas a Leyes.



Suplente tendrá mismas funciones. Según la normativa, el concejal que haga de alcalde suplente tendrá las 29 funciones del titular. En caso de cumplir competencias en el Ejecutivo, deberá buscar un remplazo en el rol de concejal.







NINGUNA NORMA PREVÉ PLAZO PARA LA ELECCIÓN



Aunque ninguna norma prevé un plazo para que el Concejo Municipal elija un alcalde interino, mientras se resuelve la situación de José María Leyes, la bancada de oposición considera que se debe hacer a la brevedad. Sin embargo, los oficialistas prefieren aguardar la apelación.



La Constitución Política del Estado, en su artículo 286 del capítulo quinto, establece que la suplencia temporal del Ejecutivo deberá ser asumida por un miembro del Concejo Municipal, según el Estatuto Autonómico o Carta Orgánica. No se señalan tiempos para la designación.



El artículo 11 de la Ley de Gobiernos Autónomos tampoco establece plazos para la designación. El Reglamento del Concejo Municipal indica que el concejal que suplirá a la máxima autoridad debe ser del mismo partido, pero no da plazos. “El pleno del Concejo designará por mayoría absoluta del total de sus miembros al concejal para que ejerza la suplencia”.