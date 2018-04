Caso Lotería Nacional: Fiscal liberó a antisociales reincidentes



27/04/2018 - 08:53:57

El Diario.- La fiscal Elsa Blanco liberó a dos antisociales que presuntamente hurtaron 300 billetes de lotería a una mujer de la tercera edad, valuados en seis mil bolivianos. Los sujetos fueron capturados por la Policía junto con las pruebas que los inculpa denunció el jefe de la División Propiedades de la Fuerza Anticrimen (Felcc), mayor Juan José Millán. Ambos cuentan con más de 12 antecedentes delictivos.



“Ayer, a las 04.00 horas, los antisociales fueron liberados y se encuentran gozando de su libertad. La fiscal Blanco argumentó que no procedía la detención preventiva porque el delito se subsume en la figura de hurto” informó Millán. Respecto al tema, el artículo 326 del Código de Procedimiento Penal, en uno de sus parágrafos, señala que la sanción para el delito de hurto es la privación de libertad de un mes a tres años para quien cometa esa clase de crímenes, lo cual debe ser considerado por el Ministerio Público para proceder con la detención preventiva.



APREHENSIÓN



El hecho sucedió en pasados días, cuando una vendedora de billetes de lotería fue víctima de estas dos personas, quienes aprovecharon el descuido de la mujer para hurtarle 300 boletos de lotería.



Según la autoridad policial, la comerciante, el día del hurto no realizó la denuncia formal ante la Felcc, pero reportó el delito a las autoridades de Lotería Nacional.



Los compañeros gremiales de la víctima le advirtieron que dos individuos estaban comercializando esos billetes, pues los mismos fueron identificados y reconocidos por el número serial con el cual estaban distinguidos para su venta. Ambos sujetos identificados como Helen v. y Cristian R. vendían los cupones a mitad de precio en inmediaciones de la avenida Mariscal Santa Cruz, tras ser denunciados por otros vendedores fueron arrestados por uniformados de Tránsito, desde donde los remitieron a la Felcc.Los uniformados encargados del caso procedieron a entregar a la fiscal Blanco los antecedentes de ambas personas, además de las pruebas que no fueron consideradas por la representante del Ministerio Público.



ANTECEDENTES



Según el registro de antecedentes de la Policía, Cristian R., alias el ‘Choco’, cuenta con 12 antecedentes por robo, tentativa de robo, robo agravado, lesiones y amenazas desde la gestión 2016. Mientras que Helen V. tiene prontuario por ese mismo delito desde el año 2009.



“La tarjeta y ficha prontuaria de estas delincuentes es intensamente llamativa, el récord criminal que han forjado es preocupante. Tan sólo Helen V. tiene tres antecedentes por robo y Cristian R. con 12 antecedentes por robo, lesiones amenazas, robo agravado, hurto”, señaló Millán.